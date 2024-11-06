台南安平百年傳統「公普」全國僅有 繪本記錄無形文化資產

台南市安平區有一重要傳統，每年的中元普渡，都必須由安平鎮城隍廟舉辦「公普」，其他的宮廟才能「普度」，為記錄這項傳統，安平區公所結合文史工作者、石門國小，編著「安平鎮城隍廟公普繪本」，市長黃偉哲希望藉由繪本保存文化資產讓大家了解安平傳統的人文風情。

黃偉哲表示，台南擁有許多傲人的宗教、文化無形資產，目前除了「安平鎮城隍廟公普繪本」，還有安平開台天后宮的「安平迎媽祖上香山」和「安平靈濟殿孤棚祭」也已經被記錄成繪本，「安平鎮城隍廟公普繪本」的出版，讓這個系列更加豐富，將送每所學校。

每年農曆七月，城隍廟公普由安平各角頭廟輪流擔任主普，百年來未曾中斷。安平區公所為記錄這項傳統，邀請文史工作者執筆，及請石門國小師生插畫，

安平區公所表示，安平鎮城隍廟建於清乾隆年間，是安平四大公廟之一。安平有著「城隍廟無普，無人敢普」的古老諺語，每年的中元普渡，都必須由城隍廟舉辦「公普」，其他的宮廟才能進行「普度」，代表了對這項傳統的重視和尊重。

區公所為完整保存這項傳統，邀請文史工作者吳明勳、王愛雯、蔡淑禎執筆，以童趣、故事性文字編輯書寫；另由石門國小師生參與插畫排版，共同編著「安平鎮城隍廟公普繪本」。此繪本以「小六劍獅」為書中主角，帶領讀者閱讀放水燈、山燈、走赦馬、牽水「車藏」（狀）等儀式豐富的內容，繪本活潑生動，淺顯易懂。

今天的發表在城隍廟埕舉辦，市議員盧崑福、李啟維也都到場參與，先由石門國小戰鼓社暖場，接著邀請石門國小學生吳怡霏、吳家楨、許以青、游匡菁分享心得，吳明勳也分享文字書寫的內容，詳細的介紹公普的每項科儀，彰顯安平地區對城隍廟的尊崇。

民政局表示，城隍廟公普傳統活動是當地文化的一大亮點，能夠延續至今也顯示當地民眾對於傳統信仰的重視，這不止是一場宗教儀式，更是在地生活文化的傳承。

石門國小校長劉珍琳說，此繪本是孩子們竭盡心力的創作成果，揉合了他們對在地文化的理解與珍惜。