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蔡易餘吃播宣傳水上仙草節 遇地震多吃幾口燒肉壓驚

中央社／ 嘉義縣6日電

民進黨立委蔡易餘不顧破百體重，近日在臉書吃播各式含有仙草製品的美食，宣傳這週末嘉義水上鄉舉辦「仙草柔軟節」，過程遇中埔地震，反應竟是多吃幾口燒肉壓壓驚。

水上鄉公所11月9日、10日將在溪東公園舉辦仙草柔軟節，推出各種挑戰味蕾的仙草美食，舉辦免費試吃人氣票選競賽，鄉長林緗亭邀蔡易餘一起拍「吃播」影片，放在臉書（Facebook）等社群媒體宣傳。

林緗亭準備了仙草肉粽、仙草刈包、低草燒肉、仙草麵線、仙草披薩等十多樣美食，讓蔡易餘大快朵頤，從蔡易餘吃東西的表情，就能感到樣樣都美味。

不過，10月27日拍攝過程中「巧遇」5.2級的中埔淺層地震，由於水上緊鄰中埔就在震央旁，搖得特別大，在場所有人都嚇一跳，林緗亭還當場大叫，不過蔡易餘反應竟是「再多吃幾口燒肉壓壓驚」。

林緗亭說，水上鄉是台灣中南部最大仙草產區，很開心這幾年在各方積極推廣下，讓越來越多人看見水上仙草的在地特色。

林緗亭指出，週末仙草節推出仙草絹印、仙草渣種菇、仙草黏土等有趣體驗；免費試吃人氣票選競賽，準備3000份各式仙草美食，在指定時段內免費試吃體驗，邀請民眾一起成為仙草美食評分員。

此外，舞台演出邀請金曲最佳客語歌手「柔米」登台，兩天活動內容還有魔術氣球、馬戲雜耍、吉他彈唱等精彩表演，加上彈跳床、滑草等親子遊憩體驗，整座溪東公園宛如小型遊樂場，歡迎來玩。

林緗亭 美食 蔡易餘

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