健行採果逛市集 南市白河椪柑節周六登場
2024南市白河椪柑節將於本周六在關子嶺嶺頂公園登場，邀請遊客當天上午來登山健行，中午參加市集活動，晚上品嘗椪柑調酒，體驗在地椪柑產業特色文化。
白河區公所指出，關子嶺南寮聚落椪柑種植面積約150公頃，每年10月至12月為產期，南寮正好位於適合種植椪柑的海拔300公尺，背陽坡地形使得秋季日夜溫差大，促進果實的甜度累積，讓採收椪柑酸甜適中，果肉細緻，風味佳。
公所表示，今年白河椪柑節主題為「爬山採椪柑 x 關子嶺酒柑心」，推薦遊客早上到紅葉公園、雞籠山與大凍山登山健行，中午來嶺頂公園參加椪柑節活動、逛市集、吃美食，下午還有趣味競賽活動、椪柑糖葫蘆DIY，完成挑戰即可兌換小禮物或是參加食農教育體驗活動(椪柑美食DIY)。
此外，晚上現場還安排「關子嶺酒柑心」活動，透過調酒師利用在地椪柑調製成特色飲料，讓大家享受沉浸Chill好時光。
公所指出，希望藉由椪柑節舉辦，讓遊客深入感受台南好山好水與優質農產品。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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