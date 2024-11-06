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無牌照車占用道路現象普遍 嘉市加強清除改善市容環境

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
無牌照疑報廢車輛占用道路現象普遍，嘉市加強清除改善市容環境。圖／嘉市環保局提供
無牌照疑報廢車輛占用道路現象普遍，嘉市加強清除改善市容環境。圖／嘉市環保局提供

嘉義環保局統計，去年接到疑似廢棄車輛通報件數高達722件，現勘認定屬廢棄車輛完成移置處理共275輛，主因是民眾看到無牌車輛檢舉，但大多數未達廢棄車輛標準，甚至車體還很新，這些車輛都會轉給警方依道路交通管理處罰條例處置。

環保局說，無牌車輛及廢棄車輛不可占用道路，民眾可能因為不清楚車輛回收途徑，或占車位、販售中古車等因素，將無牌車輛或廢棄車輛停放於道路，造成用路人不便及影響市容，即日起加強廢棄車輛清除，提升市容環境。

依據占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法規定，廢棄車輛是指車體鏽蝕破損，外觀上明顯失去原效用車輛，警察機關及環保機關接獲通報後，到現場勘查認定後，會在車體明顯處張貼限期車主自行清除通知單，屆期後無人清理則由環保機關移置至指定場所存放，再經公告1個月仍無人認領，由環保機關視為廢棄物處理。

環保局說，民眾車輛報廢回收需求可透過「廢車回收一站通」網路服務，或撥打諮詢專線02-6630-9988#144，在家就可以輕鬆辦理「車體回收」、「車籍報廢」等服務。呼籲民眾勿將廢棄車輛或無牌車輛占用道路，以免受罰。

無牌照疑報廢車輛占用道路現象普遍，嘉市加強清除改善市容環境。圖／嘉市環保局提供
無牌照疑報廢車輛占用道路現象普遍，嘉市加強清除改善市容環境。圖／嘉市環保局提供

嘉義 廢棄物 環保局

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