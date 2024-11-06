綠營光復嘉義市地方傳找翁章梁參選 翁章梁回應了
嘉義縣長翁章梁後年卸任，無法再連任，未來出路入閣或參選，受關注，地方傳出綠營為光復嘉義市，找民調人氣高政績佳的翁章梁，立委王美惠留國會，避免參選市長補選少1席；翁章梁對參選下屆嘉市長傳言，一笑置之，他說，「不可能參選嘉市長要遷戶籍，選前辭縣長。」
後年嘉義市長黃敏惠卸任，無法連任，綠營為光復嘉義市，以連任民調高的立委王美惠呼聲高，但地方傳出，因綠營在國會席次比藍白合少，王美惠選市長，立委補選恐少1席，因此綠營有人傳出找翁章梁參選，勝算大。
翁章梁是民進黨中生代政治明星，曾任野百合學運總指揮、農委會副主委、嘉縣社會局長、民進黨文宣部副主任及青年部主任、台南縣長陳唐山秘書、台中市府新聞室專員、嘉縣府秘書兼人力發展所所長，2任縣長得票率超過一半，是民調高五星縣長。
針對翁章梁選下屆嘉市長傳言，民進黨中常委陳茂松說，依慣例，民進黨中央明年過年後就會啟動縣市長人選提名討論，優先討論六都，接著是非六都縣市，民進黨要尊重體制，縣市長提名人選要經過黨內初選程序，他未聽聞翁章梁計畫到嘉市選市長，除非翁章梁下定參選決心，選前4個月遷戶籍到嘉義市，辭縣長，登記黨內市長提名初選，爭取提名。
陳茂松表示，地方會傳出民進黨擬徵召翁章梁參選下屆嘉市長，可能是因為翁章梁屬英系，與兼黨主席賴清德總統新潮流不同派系，翁章梁曾在蔡英文總統任內入閣，擔任農委會副主委，後年2屆縣長任期屆滿。日前嘉縣議會有在野黨議員詢問翁章梁是否會入閣？翁章梁對未來假設問題不回應。
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