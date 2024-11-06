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造林幾全毀 雲林防「呷飯攪沙」有對策

聯合報／ 記者陳雅玲魯永明／連線報導
凱米颱風摧毀849公頃植被造林，導致濁水溪揚塵10月增2天，圖為康芮颱風過後濁水溪空拍圖。圖／雲林縣環保局提供
凱米颱風摧毀849公頃植被造林，導致濁水溪揚塵10月增2天，圖為康芮颱風過後濁水溪空拍圖。圖／雲林縣環保局提供

水利署、雲林縣府合作治理濁水溪揚塵原已見成效，7月底凱米颱風摧毀849公頃植被造林，幾乎全功盡棄，雖有加強綠、水覆蓋，但上月新增2天揚塵事件日，沿岸居民憂心「呷飯攪沙」重演；縣府說，有相應措施。

賴清德總統在行政院長任內為治理濁水溪沙害，宣誓「經費無上限」，至今投注逾20億元，6年來水利署、雲縣府合作，大規模進行水覆蓋、綠覆蓋等防制措施，成功將揚塵事件日從曾經1年最多59天，逐年下降至前年2天、去年5天；今年揚塵事件日累計3天，為3月8日、10月23日、10月24日。

雲縣議員楊國寬說，濁水溪揚塵近年治理有成，但上月東北季風報到，加上颱風外圍環流影響，揚塵危害再度發生，濁水溪沿岸如西螺、二崙、崙背一片霧濛濛，環保局應加強防制作為。

環保局長張喬維表示，東北季風季節除配合水利署的相關揚塵防制工作，易受揚塵危害地區也會加強灑水，而康芮颱風過後，將與水利署針對濁水溪不同區域制定相應的措施，包括對於河道淤積嚴重地區加強清淤，對土壤流失高風險區域進行植被復育，以穩固土壤。

另，嘉義縣、市秋冬季容易出現擴散條件不佳，造成空氣品質不良，嘉市環保局指出，強化區域合作措施，針對縣市交界畜牧、工業異味執行夜間聯合稽查，兩地環保局都會鎖定重點管制對象加強稽查輔導。

水利署 濁水溪 環保局長

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