嘉市里長電動機車 議員盼增維修費

嘉義市政府去年3月啟用里長公務電動機車，期望降低空汙排放、提升服務效能，有議員昨質詢說里長反映電動車養車成本高，市府每年僅補助1500元不敷使用，建議增預算；市府表示，會再看有無其他空間可調整。

市府民政處長林家緯解釋，電動公務機車屬於借用，民政處與里長有簽訂合約，合約明確表示使用者付費，耗材、損壞養護都要自行負擔，至於補助相關維修費用有一定限制，目前每年1500元是按照規定編列。

市府去年買84輛Ｇogoro電動機車供里長借用，廣受基層好評。培元里長蔡坤龍說，里長為服務里民，電動機車使用頻繁，每月負擔資費599元已很高，而目前車況算新，維修支出不多，但他有時就換騎單車，省錢也避免碰撞要修。

議員郭定緯拿出Ｇogoro官方建議維修表格，表示市府購置電動機車，每1千公里要做85元保養，1萬9千公里要做1740元大保養，期間還有每3千公里常態保養455元，另固定須換輪胎、鏈條、鏈條油、煞車皮等，以官方建議零件汰換、保養維修費用，平均1年花費至少要3千至4千元不等，再加上每月599元資費，1年至少要花萬餘元，對比油車1周油資100元，加上平均2400元維修費和稅金，1年7千多元，還是油車比較省荷包。

郭定緯指出，若電動機車使用者不願負擔維修費，未定期保養車，造成故障率高，不僅要多花錢維修，還可能報廢再採購新車，此舉恐省小錢花大錢。