海委會攜手海廢標竿企業赴日交流 共創循環經濟新契機
由海洋委員會、財團法人工業技術研究院及九家台灣海洋廢棄物標竿企業組成的代表團，特地赴日本東京展開一系列針對海洋廢棄物治理、塑膠污染減量及循環經濟合作的深度交流活動，致力於深化台日合作，推動印太地區海洋環境永續發展。團隊也與日本潔淨海洋物質聯盟（CLOMA）簽署合作意向書，並和全球環境戰略研究所（IGES）進行建設性的座談，聚焦減塑與微塑膠監測標準化的國際合作機制。
我國代表團還特別參訪2024年「東京永續應用環保材料展」（Sustainable Material Expo Tokyo 2024）。該展覽吸引數百家企業參展，包括TEIJIN、旭化成、東洋紡等具代表性的標竿企業，展示環保材料技術在各行業中的創新應用案例，並為臺灣廠商提供對接及開展後續合作的機會。本次展覽亦設有台灣館，台灣相關廠商展現創新技術及友善環境的理念，也讓國際看見臺灣的實力。
此行成功為未來台日合作奠定堅實基礎，後續雙方將持續推動合作計畫，加速循環經濟技術在台灣企業的應用與市場拓展。雙方亦期待攜手促進印太地區的海洋環境保護，共同為解決全球塑膠污染及海洋廢棄物問題做出具體貢獻。
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