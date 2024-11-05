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議員揭台南流浪貓疑遭虐殺 黃偉哲：儘速查緝處置

中央社／ 台南5日電

國民黨籍台南市議員林燕祝今天揭露一隻流浪貓疑遭虐殺後，棄屍於安南區巷弄間。台南市長黃偉哲表示，警方將儘速查緝，讓行為人依法接受嚴厲處置。

林燕祝在市議會公開相片指出，一隻疑似遭虐殺流浪貓，昨天下午被棄屍於安南區海佃路巷弄間，當地民眾發現立即報警。這隻流浪貓四肢殘缺，生殖器疑遭剪斷，凶手極兇殘變態。

林燕祝表示，台北捷運曾發生的隨機殺人凶手，也是從虐殺小動物轉為殺人，這種人若隱藏在暗處再伺機作案，將非常恐怖。

黃偉哲說，每條生命都非常珍貴，他對流浪貓疑遭虐殺相當難過，將由市警局查緝，讓虐殺動物行為人接受動物保護法嚴厲處置。

市警局也表示，警方昨晚獲報貓兒疑似受虐死亡，立刻派警員到場，且通知動保處處理；今天上午調閱監視器逐一過濾可疑人事物，釐清案情。

台南市動物防疫保護處指出，已將受害貓兒屍體送檢，以確認是否人為虐殺。初步檢視，受害貓兒是公貓，生殖器部位無受損，罩丸也未被剪掉，詳細狀況將送檢確認，若行為人違反動物保護法，將移送台南地檢署偵辦。

動物 虐殺

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