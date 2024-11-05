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海淡廠將落腳台南年需2.6億度電 議員質疑：至今未召開施工說明會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡秋蘭質疑海淡場用電驚人，1年要2億多度，建議直接用當地綠電。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員蔡秋蘭質疑海淡場用電驚人，1年要2億多度，建議直接用當地綠電。記者吳淑玲／翻攝

全國最大的海水淡化廠將落腳台南市將軍區青鯤鯓，台南市議員蔡秋蘭今天市政總質詢，指未召開施工說明會及地方回饋等，市長黃偉哲允諾將要求水利署能在明年農曆春節前後召開地方說明會，說明重點海淡水要用在何處及地方回饋。

蔡秋蘭表示，將軍區青鯤鯓鹽田預定地將興建廣達17公頃的台南海淡廠，工程已於今年6月27日動工，中央主管單位水利署卻仍未到地方召開施工說明會，更尚未與南縣區漁會協商有關專業漁業權補償金。

她說，興建海淡廠是地方大事，鄉親卻對相關規畫毫不知情，她手邊已有700多份陳情書，難道要鄉親上街頭抗議，水利署才會重視嗎？

蔡秋蘭說，根據環境影響評估報告，台南海淡廠一年操作需要2.6億度電，占全市用電1％，相當於幾乎是七股鹽田太陽光電整年發電量的總和，也就是約2億度電，她建議市府海淡廠直接使用當地綠電。

水利局長邱忠川表示，海淡廠統包工程目前仍在設計階段，土建工程明年第2季動工，市府已建請水利署南區水資源分署盡速召開說明會，目前仍規畫中。

另外市府也向水利署爭取8億元經費，將分年度改善海淡廠周邊公共設施。

針對台南海淡場，市議員蔡秋蘭質疑至今未召開施工說明會。記者吳淑玲／翻攝
針對台南海淡場，市議員蔡秋蘭質疑至今未召開施工說明會。記者吳淑玲／翻攝

台南 水利署 軍區

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