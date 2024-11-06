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「2024臺南城市音樂節」11月16-17日水交社登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

邁入第八年的「2024臺南城市音樂節」，今年將於11/16-17於臺南水交社文化園區以「南潮音浪」為主題，邀集多元主題的音樂人帶來精彩的演出。

臺南市長黃偉哲表示，臺南是藝術之都、文化古都，在藝術上表現的也非常多元，臺南城市音樂節今年邁入第8年，在11月16日至17日二天在水交社文化園區每天各有5組以上的藝人、樂團，帶來不同音樂樣貌的表演，相信一定會給樂迷帶來不一樣的衝擊。

觀旅局表示，2024臺南城市音樂節邀請風格多元的歌手及樂團，包括金曲臺語歌王、人氣樂團、嘻哈饒舌、義大利在臺創作歌手等音樂人，要帶給樂迷精彩絕倫的音樂表演。今年城市音樂節首次移至水交社文化園區，園區保留了日治時期遺留下來的宿舍，空間規劃以日式宿舍為主，營造出懷舊氛圍，來訪民眾也可以登「府城第一高山」桂子山，並到制高點一覽周邊風光，享受音樂與文化交織的體驗。

觀光旅遊局補充，活動第一天(11/16)邀請來自義大利創作歌手吳子龍(義大利名：Giovanni Voneki)、饒舌歌手SAVAGE.M馬克、臺南在地搖滾樂團TIE GI鐵擊、原住民雷鬼教父Matzka，和金曲臺語歌王黃文星帶來精彩表演；活動第二天(11/17)邀請療癒創作雙人組合南西肯恩、臺南在地日系搖滾樂團Mikan Hayashi(ゲシュタルト乙女)、臺灣客家獨立音樂創作歌手黃宇寒、臺南在地嘻哈饒舌冠軍歌手阿跨面、金屬樂團謎路人等歌手及樂團輪番登場，要陪伴樂迷享受午後最棒的音樂響宴。

聚傳媒

樂團 臺南 音樂

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