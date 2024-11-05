榮剛材料科技捐熱顯像儀 充實台南第一線消防救災裝備

台南柳營榮剛材料科技公司今天捐贈搶救器材「個人熱顯像儀」給消防第一大隊。榮剛總經理康永昌代表捐贈，一大隊長邱國禎代表受贈並頒感謝狀，感謝榮剛材料科造福人群的善行義舉。

邱國禎表示，「榮剛秉持服務社會，造福人群理念」默默為社會付出、做公益回饋地方社會。去年3月公司成立30年廠慶時捐贈價值450萬元救護車，提升大新營地區緊急救護品質，並捐贈價值34萬元快速救援板、折疊式器材搬運車及3M面罩組供外勤同仁救災使用。

邱國禎指出，這次因體恤消防同仁為保障市民生命財產安全辛苦付出，為能讓救災同仁搶救時無憂，購置搶救器材個人熱顯像儀5台、總價32萬5000元，供第一時間救災使用。

榮剛總經理康永昌表示，體恤消防同仁保障市民生命財產安全辛苦付出，希望這批裝備能夠對消防人員有所幫助，未來有機會將再盡棉薄之力於公益。

消防局長李明峯表示，熱顯像儀能協助搜救時更清楚辨識起火點、受困者、通道與障礙等，及早發現起火點滅火，也可偵測人體體溫、找尋受困人員，減少搜救時間，感謝榮剛材料科技慷慨捐贈，這批熱顯像儀勢必成為災害現場消防人員的最佳後盾。