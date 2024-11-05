台南消防三大隊破車救援、電動車訓練 企業人力物力相助

因應車禍受困救援狀況頻傳不斷，台南市消防局第三大隊獲信誠昌公司、禾承車業、漢程汽車客運協助，今天在佳里分隊舉辦車輛實體破壞作業、展示電動巴士教學，現場設定翻車受困情境，團隊實際操作破壞救援作業，提升消防員車禍救助技能。

現場人員首先整體評估，建立相對安全作業區，接著穩固車輛、頂升、安全鎖固、破壞車體、傷患脫困及緊急處置流程。救援運用車輛破壞工具，團隊分工合作，過程更需保護傷者，避免二次傷害，遵守安全作業原則，發揮效率完成人命救助任務。

承辦人員說，訓練針對車禍可能造成連環追撞、翻覆、車體潰縮、變形擠壓等複雜型態，每次救災現場都須面對不同情境，探討可能狀況，擬定救援方案。

消防員需了解車輛構造、不易破壞區域，救援過程更要注意不明液體(電瓶液或油料等)流出，都有可能造成受傷，藉實際操作討論，加深救援觀念，在面對危險且分秒必爭的高壓環境下，才能妥善處置，同時確保傷者及團隊安全。

消防局表示，汽車產業發展加上電動車普及，未來需面對的挑戰難題更多，因此提升專業知能，精進車輛事故處理流程，不僅保障救災安全，更展現守護市民安全決心。

局長李明峯表示，道安資訊統計，1至7月全國道路交通事故22萬餘件，南市每10萬人死傷1885人，因交通事故死傷人數有成長跡象，救援案件也相對增加，加上汽車產業發展迅速，消防單位需與時俱進，不斷吸收新知及累積經驗，專業訓練與安全觀念建立，才能安全、有效、快速的完成任務，保障市民安全。