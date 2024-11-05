上任逾1年 台南孔廟執行長石牧民請辭獲准

台南市政府今天證實，去年9月上任的財團法人台南市孔廟文化基金會執行長石牧民，昨天以生涯規劃為由請辭獲准，由台南市文化資產管理處長林喬彬暫代職務。

南市府文化局今天指出，台南市孔廟文化基金會由基金會執行長負責台南孔廟營運相關事宜，石牧民去年9月上任，昨天向基金會董事長、台南市長黃偉哲遞出辭呈獲准。

國定古蹟台南孔廟建於明鄭時期，向有「全台首學」美譽，台南市孔廟文化基金會執行長懸缺逾1年，去年7月徵才，由曾任國立台灣文學館駐館研究員及公共電視台主持人石牧民脫穎而出，同年9月1日走馬上任。

國民黨籍台南市議員王家貞今年10月指控石牧民利用台南孔廟搞台獨，失格失德，不適任就下台。當時市府表示，值勤代表孔廟應恪守客觀中立原則，將啟動調查依規定處置。