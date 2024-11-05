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虎尾鎮公所自購大型清溝車 打通水路防淹水

中央社／ 雲林縣5日電

雲林虎尾鎮公所今年自編預算新購置大型清溝車，從即日起加入執行清溝勤務，藉由高壓水柱沖通阻塞物，再利用吸力清除污泥，讓水溝保持暢通，避免淹水之苦。

根據虎尾鎮公所統計，去年清溝長度總計24.67公里，清除淤泥15.12公噸，而常見淤積物包括油垢、樹根和板模等物。

虎尾鎮公所原有一輛小型清溝車，因超過使用年限且效率低，今年自編預算新購大型清溝車，今天辦理啟用儀式，國民黨立委丁學忠、雲林縣副縣長謝淑亞和虎尾鎮長林嘉弘等人出席。

林嘉弘表示，鎮公所自編預算自購新台幣780萬元的清溝車，總重量達17公噸，滿載水量達7噸，即日起加入執行清溝勤務，定期針對鎮內市區、易淹水區域及容易阻塞的溝段加強水溝清淤作業，確保溝渠排水功能正常。

雲林縣環保局長張喬維指出，縣府為杜絕登革熱及因應極端氣候暴雨造成排水不及，編列新台幣2.3億元預算，自今年5月啟動為期3年的清溝計畫，截至10月已清除244.75公里長的水溝，減輕淹水問題。

張喬維說，環保局現有17輛清溝車運作，斗六市和虎尾鎮等8鄉鎮市公所有8輛清溝車同步清溝，去年度水溝清疏作業共執行2299次，清淤長度約346.965公里，清出約7178公噸淤泥與垃圾。

淹水 虎尾鎮 雲林

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