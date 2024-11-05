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嘉市議員質疑公務員出國頻繁 市府：依需求審核

中央社／ 嘉義市5日電

嘉義市議會今天進行定期會工作報告，議員王浩質疑主計處審酌市府出國機制寬鬆，公務員明年平均每8.3天就有1天在國外；主計處表示，依實際需求編列，經2階段審核後定案。

嘉義市議會第11屆第4次定期會今天進行市府各局處工作報告，時代力量議員王浩針對市府出國考察計畫質詢主計處長阮鼎元。

王浩說，若依市府目前2025年預算案的出國天數，若計畫中的民政處等5局處全數出國，出國天數最多高達44天，若以1年365天計算，平均每8.3天就有1天出國，將近70人次公務員出國，市長黃敏惠如果都陪同，市民的觀感會好嗎？

阮鼎元表示，市長黃敏惠公務很繁忙，不可能每個考察團都要帶領，且出國業務單位領隊都由適合人選擔任，也會挑選適合團員。

王浩指出，這次議會定期會中，再次質疑主計處審酌出國機制過於寬鬆，包含未按表詳實填寫3年內有沒有赴同機構拜會事宜，甚至連續2年的考察計畫，都前往同一個地方，天數不變5天，生活費卻從新台幣30萬元變80萬元，參與人數從8人增加至16人。

王浩說，文化局的出國計畫案中，10人增加至12人，從6天增至10天，就要多花納稅錢100萬元，如此對得起市民辛苦合法繳納的稅金嗎？

阮鼎元指出，出國人數依業務單位需求而定，近年因所得調高、通貨膨脹，考量並不是人數問題，應該是拜會地點關係；出國旅費就現有規定，依實際需求編列，經費經2階段審核後定案，有審查過程。

嘉義 考察

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