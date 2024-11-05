快訊

被爆市長室收賄1500萬？柯文哲律師發3點聲明

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

聽新聞
0:00 / 0:00

台南「騎樓違停」開單拉高對警察仇恨值 黃偉哲承諾了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲承諾針對騎樓停車爭議，會在年底前公告、明年元月1日實施。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲承諾針對騎樓停車爭議，會在年底前公告、明年元月1日實施。記者吳淑玲／攝影

台南騎樓停車爭議，繼民進黨團要求參考桃園、台中2及高雄做法，盡速完成「騎樓暢通行人空間，市議員林燕祝上午總質詢市議員林燕祝上午質詢，騎樓違停開單已造成警民對立，今天永康區多位里長和里民也到場旁聽並陳情，市長黃偉哲承諾12月底完成原則性公告，明年1月1日實施。

黃偉哲表示，針對騎樓的停車問題，在各都、各縣市間已經困擾很久，民眾也困擾，執法機關也困擾，各都之間有不同的做法，像雙北是原則禁止停車，例外要提供停車的，就要去劃線，在桃園、台中、高雄是原則可以開放，如果不讓人停車，就會去公告，台南市要採取什麼方式，會盡速檢討，年底前公告，明年1月1日實施。

黃偉哲說，市府會趕快檢討，目前訂出期程是明年1月1日通過新的實施方案，現在已經11月初，但要給時間做內部的檢討，包括施政能量，去劃線還是做其它的處理，允諾會檢討縮短空窗期，減少警民的對立。

台南市爭議已久的騎樓違停遭警方取締問題，導致警民嚴重對立，林燕祝怒批市府無能，今天陪同多名里長及近50位的里民向市長陳情，要求市長參照高雄、台中、桃園，騎樓停車採取公告的原則，且保留1.5公尺通道盡速公告，黃偉哲收到陳情當場允諾，會在本次定期會結束前盡速公告辦法，2025年1月1日起正式實施。

市議員朱正軒也說，市民依市府的規定，在騎樓劃設的1.5公尺內停車，卻被開單，造成極大民怨。其中永康中華路一帶當地因有檢舉達人檢舉，警被迫開單，現在居民反彈，甚至出現商家集體抵制不賣早餐給員警，讓執法員警既尷尬又困擾。

根據南市永康分局的統計，今年1至10月份騎樓地違停取締件數712件。對於開單引起民怨，警方也很無奈，指他們不會主動開罰騎樓的違停，大都是民眾報案檢舉，讓警方不得不開。

不分政黨議員均要求南市府盡早公告，比照高雄、桃園及台中等三都做法，公告採取「原則開放」停放的規定，一方面確保行人空間，一方面又能進行騎樓合宜利用，讓行人友善與在地生活之間取得平衡。交通局長王銘德表示，最晚將於年底前公告做法。

台南市騎樓停車開單爭議，永康區多名里長及近50位的里民今天到議會向市長黃偉哲（右四）陳情。圖／市議員林燕祝提供
台南市騎樓停車開單爭議，永康區多名里長及近50位的里民今天到議會向市長黃偉哲（右四）陳情。圖／市議員林燕祝提供
台南市騎樓停車開單爭議，永康區多名里長及近50位的里民今天到議會向市長黃偉哲陳情。圖／市議員林燕祝提供
台南市騎樓停車開單爭議，永康區多名里長及近50位的里民今天到議會向市長黃偉哲陳情。圖／市議員林燕祝提供

台南 違停 騎樓 黃偉哲

延伸閱讀

台南幼兒園驚爆虐童...2歲女童遭燙下體 教育局：重罰終身不適任

交通部公布台灣觀光100亮點 台南6景點入選

台南驚傳浪貓遭變態虐死四肢殘缺 黃偉哲：很難過全力查辦

台灣設計展移師台南！主展場西市場重現風華 吸客逾60萬人次

相關新聞

台南消防三大隊破車救援、電動車訓練 企業人力物力相助

因應車禍受困救援狀況頻傳不斷，台南市消防局第三大隊獲信誠昌公司、禾承車業、漢程汽車客運協助，今天在佳里分隊舉辦車輛實體破...

上任逾1年 台南孔廟執行長石牧民請辭獲准

台南市政府今天證實，去年9月上任的財團法人台南市孔廟文化基金會執行長石牧民，昨天以生涯規劃為由請辭獲准，由台南市文化資產...

台南「騎樓違停」開單拉高對警察仇恨值 黃偉哲承諾了

台南市騎樓停車爭議，繼民進黨團要求參考桃園、台中2及高雄做法，盡速完成「騎樓暢通行人空間，市議員林燕祝上午總質詢市議員林...

台灣第一大曾文水庫放水發電 挺過三強颱貢獻千萬度電力

台灣第一大水庫曾文水庫因多年首見夏秋颱風接連來襲、集水區持續降雨，啟動「發電模式」排水，單是凱米、山陀兒、康芮三大強颱期...

颱風、東北季風影響 濁水溪「呷飯攪沙」10月已發生2次

水利署、雲林縣政府合作治理濁水溪揚塵原已見成效，今年7月底凱米颱風肆虐，一千多公頃的植被造林被摧毀，雖已加強綠、水覆蓋措...

里長電動公務車維修費高吃不消 嘉市議員要求市府增加補助

嘉義市府去年3月啟用里長電動公務機車，期望降低空汙排放量，改善空氣品質，提升服務效能，但有議員上午質詢，里長反應電動車維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。