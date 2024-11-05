台南「騎樓違停」開單拉高對警察仇恨值 黃偉哲承諾了

台南市騎樓停車爭議，繼民進黨團要求參考桃園、台中2及高雄做法，盡速完成「騎樓暢通行人空間，市議員林燕祝上午總質詢市議員林燕祝上午質詢，騎樓違停開單已造成警民對立，今天永康區多位里長和里民也到場旁聽並陳情，市長黃偉哲承諾12月底完成原則性公告，明年1月1日實施。

黃偉哲表示，針對騎樓的停車問題，在各都、各縣市間已經困擾很久，民眾也困擾，執法機關也困擾，各都之間有不同的做法，像雙北是原則禁止停車，例外要提供停車的，就要去劃線，在桃園、台中、高雄是原則可以開放，如果不讓人停車，就會去公告，台南市要採取什麼方式，會盡速檢討，年底前公告，明年1月1日實施。

黃偉哲說，市府會趕快檢討，目前訂出期程是明年1月1日通過新的實施方案，現在已經11月初，但要給時間做內部的檢討，包括施政能量，去劃線還是做其它的處理，允諾會檢討縮短空窗期，減少警民的對立。

台南市爭議已久的騎樓違停遭警方取締問題，導致警民嚴重對立，林燕祝怒批市府無能，今天陪同多名里長及近50位的里民向市長陳情，要求市長參照高雄、台中、桃園，騎樓停車採取公告的原則，且保留1.5公尺通道盡速公告，黃偉哲收到陳情當場允諾，會在本次定期會結束前盡速公告辦法，2025年1月1日起正式實施。

市議員朱正軒也說，市民依市府的規定，在騎樓劃設的1.5公尺內停車，卻被開單，造成極大民怨。其中永康中華路一帶當地因有檢舉達人檢舉，警被迫開單，現在居民反彈，甚至出現商家集體抵制不賣早餐給員警，讓執法員警既尷尬又困擾。

根據南市永康分局的統計，今年1至10月份騎樓地違停取締件數712件。對於開單引起民怨，警方也很無奈，指他們不會主動開罰騎樓的違停，大都是民眾報案檢舉，讓警方不得不開。