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台灣第一大曾文水庫放水發電 挺過三強颱貢獻千萬度電力
台灣第一大水庫曾文水庫因多年首見夏秋颱風接連來襲、集水區持續降雨，啟動「發電模式」排水，單是凱米、山陀兒、康芮三大強颱期間「預防性排水」兼發電，就發了將近1000萬度，最穩定供電很有貢獻，低價賣給台電額外收入也近2000萬元。
水利署南部水資源分署估算，日前康芮颱風過境短短兩天，曾文水庫總放水量就高達1億35萬立方公尺、發電量約240萬度。凱米颱風颱風四天發電約444.7萬度、山陀兒颱風約288.2萬度。三颱期間合計發電約932.6萬度。台電以每度1.9元收購。
曾文水庫7月凱米颱風過境時滿庫，山陀兒、康芮2個颱風持續補水。南水分署隨時調度蓄水，今天持續滿水位，維持滿庫狀態100多天創歷史新紀錄。今天蓄水率仍維持100％、水位230.34公尺滿庫。
南水署表示，往年因供應二期稻作、雜作灌溉水，曾文水庫很難維持滿庫狀態；南化水庫聯通管啟用今年不僅南化水庫滿庫溢流水量可提前引到烏山頭水庫蓄存，相對減少曾文水庫供水烏山頭水庫灌溉使用，嚷曾文水庫持續維持高蓄水容量。
南水分署表示，分署依中央氣象署天氣預報資訊，滾動式調節水庫放流量，除防洪希望盡可能蓄水，讓水庫能維持滿庫狀態。發電只是穩定供水之餘的額外收益。
南水分署在這次康芮颱風過境前，已將部分曾文水庫蓄水放流到烏山頭水庫，保留滯洪空間。康芮過境兩天曾文水庫集水區降雨256毫米，一度排洪量高達每秒2550立方公尺，並持續排水發電
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