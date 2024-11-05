颱風、東北季風影響 濁水溪「呷飯攪沙」10月已發生2次

水利署、雲林縣政府合作治理濁水溪揚塵原已見成效，今年7月底凱米颱風肆虐，一千多公頃的植被造林被摧毀，雖已加強綠、水覆蓋措施，但今年除3月有1天揚塵事件日，10月又新增2天，加上銀杏颱風可能影響，濁水溪沿岸居民憂心「呷飯攪沙」重演。

雲林縣議員楊國寬表示，濁水溪揚塵近年治理有成，居民每年「呷飯攪沙」的狀況改善不少，但上月東北季風報到，加上颱風外圍環流影響，揚塵危害再度發生，濁水溪沿岸如西螺、二崙、崙背等鄉鎮都是一片霧濛濛，要求環保局加強防制作為。

總統賴清德在行政院長任內為治理濁水溪長年揚塵沙害，宣誓「經費無上限」，至今投注逾20億元，6年來水利署、雲林縣環保局緊密合作，大規模進行水覆蓋、綠覆蓋等防制措施，成功將揚塵事件日從最多59天逐年下降至前年2天、去年5天。

但今年7月底凱米颱風強風暴雨肆虐，上千公頃植被造林被摧毀，多年治理成效幾乎全功盡棄，雲林縣府與水利署合作，重新加強草籽播撒及復育搶救工程，但接連颱風、東北影響，濁水溪揚塵再度發生。

環保局長張喬維表示，今年揚塵事件日已累計3天，分別為3月8日、10月23日、10月24日，因每年10月至隔年4月是東北季風季節，環保局除配合水利署相關揚塵防制工作，也會針對易受揚塵危害地區加強灑水，減少揚塵影響。