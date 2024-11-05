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颱風、東北季風影響 濁水溪「呷飯攪沙」10月已發生2次
水利署、雲林縣政府合作治理濁水溪揚塵原已見成效，今年7月底凱米颱風肆虐，一千多公頃的植被造林被摧毀，雖已加強綠、水覆蓋措施，但今年除3月有1天揚塵事件日，10月又新增2天，加上銀杏颱風可能影響，濁水溪沿岸居民憂心「呷飯攪沙」重演。
雲林縣議員楊國寬表示，濁水溪揚塵近年治理有成，居民每年「呷飯攪沙」的狀況改善不少，但上月東北季風報到，加上颱風外圍環流影響，揚塵危害再度發生，濁水溪沿岸如西螺、二崙、崙背等鄉鎮都是一片霧濛濛，要求環保局加強防制作為。
總統賴清德在行政院長任內為治理濁水溪長年揚塵沙害，宣誓「經費無上限」，至今投注逾20億元，6年來水利署、雲林縣環保局緊密合作，大規模進行水覆蓋、綠覆蓋等防制措施，成功將揚塵事件日從最多59天逐年下降至前年2天、去年5天。
但今年7月底凱米颱風強風暴雨肆虐，上千公頃植被造林被摧毀，多年治理成效幾乎全功盡棄，雲林縣府與水利署合作，重新加強草籽播撒及復育搶救工程，但接連颱風、東北影響，濁水溪揚塵再度發生。
環保局長張喬維表示，今年揚塵事件日已累計3天，分別為3月8日、10月23日、10月24日，因每年10月至隔年4月是東北季風季節，環保局除配合水利署相關揚塵防制工作，也會針對易受揚塵危害地區加強灑水，減少揚塵影響。
環保局空噪科長吳其臻表示，康芮颱風過後，水利署與雲林縣政府將針對濁水溪不同區域的特性和颱風帶來的影響，制定相應的措施，包括對於河道淤積嚴重的地區加強清淤，對土壤流失高風險區域進行植被復育，以穩固土壤。
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