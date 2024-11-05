快訊

超嗨！機票達人曝「泰國對台永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

台股漲141點收23,106點 台積電收1,050元漲10元

全美第一張選票開出！川普、賀錦麗3：3平手

南市府：財劃法修法不應倉促上路

中央社／ 台南5日電

台南市政府今天發布新聞稿表示，地方政府需求及均衡區域發展才是重點，財政收支劃分法修法攸關地方政府普通統籌分配稅款財源，不應倉促上路。

立法院財政委員會昨天排定初審財劃法部分條文修正草案，登記會議詢問和程序發言立委約70人次，冗長發言後，財委會召集委員陳玉珍傍晚無預警宣布休息、休息後進入逐條審查，引發民主進步黨籍立法委員不滿，引發衝突。

南市府說，立法院只是將餅擴大，未充分討論水平指標，如果以現行分配指標計算，將擴大城鄉差距，而造成人口數較少縣市獲配較多，反彰顯統籌分配稅不公。

南市府財政稅務局呼籲立委正視各地方政府聲音，考量22縣市發展特性，如農林漁牧產值、土地面積、人口結構、再生能源貢獻、工業及高污染產業貢獻、財政努力面向等建立公平分配機制，照顧22縣市真正需求，逐步縮短城鄉差距。

財稅局表示，現行統籌分配稅計算式中，營利事業營業額設算權重達50％，金額設算以公司稅籍登記所在地計算，但公司總部多數設在北部縣市，生產工廠多設在南部，造成空氣污染及環境治理負擔，統籌分配稅反分配給北部縣市，形成統籌分配稅長年「重北輕南」，南部縣市遲遲未享應有獲配金額。

財稅局說，以台南科學園區2023年營業額全國最多新台幣1兆5246億元為例，較2021年增加4938億元，但財政部統計台南營利事業營業額僅增加457億元，南市府統籌分配稅款未享有獲配金額，證明現行統籌分配稅計算式不公。

南市府表示，為解決南部縣市長期獲配資源不足，應降低營利事業營業額設算權重，並應以外加權重方式計算科學園區所在地產值併同營利事業營業額。另為激勵地方政府財政努力，兼顧產業發展需要，應納入促進民間參與公共建設占比、歲計連續年度有賸餘、再生能源推動及高污染排放造成空污等指標，均衡區域發展，讓修法方向更合理。

再生能源 台南 立法院

延伸閱讀

批陳玉珍硬闖財劃法 民進黨團：見證何謂素質最低

柯志恩：修財劃法應考量高雄土地面積 否則不公

藍籲綠勿杯葛財劃法修正 讓統籌分配款更合理

審財劃法爆衝突 陳世軒批流氓立委 吳秉叡嗆偷襲

相關新聞

南市首創整合實價登錄與社區資訊系統 線上查詢買房、租屋

台南市地政局建置全新圖台系統「府城南籍圈」今起上線，此系統整合實價登錄與社區資訊、中央公開資料，民眾要買房子、租房子，一...

台灣第一大曾文水庫放水發電 挺過三強颱貢獻千萬度電力

台灣第一大水庫曾文水庫因多年首見夏秋颱風接連來襲、集水區持續降雨，啟動「發電模式」排水，單是凱米、山陀兒、康芮三大強颱期...

颱風、東北季風影響 濁水溪「呷飯攪沙」10月已發生2次

水利署、雲林縣政府合作治理濁水溪揚塵原已見成效，今年7月底凱米颱風肆虐，一千多公頃的植被造林被摧毀，雖已加強綠、水覆蓋措...

里長電動公務車維修費高吃不消 嘉市議員要求市府增加補助

嘉義市府去年3月啟用里長電動公務機車，期望降低空汙排放量，改善空氣品質，提升服務效能，但有議員上午質詢，里長反應電動車維...

雲林半年清溝244公里赫見板模、樹頭 虎尾公所購新車清溝開放民眾申請

雲林縣政府為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及，編列2.3億元，自今年5月啟動為期3年的清溝計畫，截至10月已清除...

交通部公布台灣觀光100亮點 台南6景點入選

交通部觀光署近期公布台灣觀光100最新亮點，其中，台南共有6處景點上榜，分別為關子嶺溫泉風景區、扇形鹽田-生命之樹、四草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。