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里長電動公務車維修費高吃不消 嘉市議員要求市府增加補助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員郭定緯（右）針對里長電動公務車維修費高吃不質詢民政處長林家緯（左）。記者魯永明／翻攝
嘉市議員郭定緯（右）針對里長電動公務車維修費高吃不質詢民政處長林家緯（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義市府去年3月啟用里長電動公務機車，期望降低空汙排放量，改善空氣品質，提升服務效能，但有議員上午質詢，里長反應電動車維修費用高，市府每年僅補助1500元，不敷使用，要求增加維修預算。民政處長林家緯說，依合約使用者付費，耗材及養護需自行負擔。

市府為達節能減碳，去年購置84輛電動機車gogoro供里長借用，廣受基層好評，電動公務車使用率高，但有里長表示騎乘電動車雖然環保，但電動機車零件貴、保養貴，市府每年僅核發每輛電動機車1500元維修費，一次保養就用光，定期進廠維修，額外費用須自行負擔，吃不消。

議員郭定緯拿出官方建議維修表格說，以市府購置電動機車來說，每1千公里要做一次85元保養，1萬9千公里要做1740元大保養，期間還有每3千公里常態保養455元；車輛2年換一次輪胎，一顆1305元、鏈條1條2490元，鏈條油1瓶約299元至700元不等，1瓶可用大約4個月，等於1年花費約897元至2100元。

煞車皮厚度低於1.0mm需更換，1組690元至890元，齒盤2年換1次，1個590元至2950元，還有分前後齒盤，而工錢和料錢都要再另外支付，郭定緯表示：「養電動車1年要花萬把塊，結果市府只補助1500元，如果要按時保養，根本不夠！」

郭定緯強調，萬物齊漲、缺工缺料，不僅零件價格高，連工錢也昂貴，以官方建議零件汰換、保養維修費用，平均1年花費至少要3000至4000元不等，再加上每月599元資費，一年至少要花費萬餘元；而油車一周油資100元，加上平均2400元維修費和稅金，1年僅7千多元，2者相較，還是油車比較省荷包。

郭定緯說，電動車花費1年動輒上萬，市府只補助1500元，若使用者不願負擔維修費，未定期保養車，造成車輛故障率高，不僅要多花錢維修，還可能報廢再採購新車，此舉是省小錢花大錢。

民政處長林家緯說，里長公務電動機車維修費用有一定限制，目前補助每年1500元是按照規定編列，電動公務機車屬於借用，民政處與里長有簽訂合約，合約明確表示使用者付費，耗材都要自行負擔，損壞養護都需自行負責；至於基層抱怨維修費不足，林家緯表示會再看看有沒有其他空間可以調整。

嘉義 議員 電動機車

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