南市首創整合實價登錄與社區資訊系統 線上查詢買房、租屋

台南市地政局建置全新圖台系統「府城南籍圈」今起上線，此系統整合實價登錄與社區資訊、中央公開資料，民眾要買房子、租房子，一鍵查詢，掌握資訊。地政局表示，此系統運用空間地理資訊技術將地政資料立體化，協助民眾尋找適合的起家厝或置產的房地。

市長黃偉哲說，南市近年來持續推動各項軟硬體建設，因應科技快速發展、大數據資訊應用的趨勢，指示地政局投入資源，統整南市及中央各類圖資及地政資訊，開發垂直及橫向整合智慧加值應用服務，「府城南籍圈」，提供市民操作便利可多元應用的新世代圖台系統。

地政局長陳淑美表示，「府城南籍圈」不但整合地籍、實價登錄等豐富內容，並提供各類圖層套疊功能、綜合定位、統計分析，例如「社區建案看板」、「土地開發區位查詢及應用」、「建物資訊與屋齡模擬」、「三維建模模擬及應用」、「國土功能分區即早查」、「實價登錄查詢統計及分析」、「建案備查與銷售」等智慧地政亮點。

同時提供地籍清理、未辦繼承、標租土地等資訊，藉由整合各類資訊及運用空間地理技術，提升地政資訊加值應用地深度與廣度，幫助民眾更有效率取得房地相關資訊，讓您悠遊府城南籍圈，「一指在手、資訊到手」。

陳淑美說，南市推出全國首創以「社區」為單位，一次提供買賣、預售及租賃實價登錄履歷，對於已設定購屋需求目標區域的民眾，能一步到位了解社區交易歷程全貌；並將實價登錄查詢立體化，結合三維建物測量成果，透過三維建模模擬及應用，分階段逐步開放，將立體化的建物資訊與房地實價登錄結合，對於房屋面向、視野棟距、上下左右鄰居交易狀況做精準呈現。未來也將配合內政部「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫」的發展及推行時程，逐步將3D資訊納入系統整合圖資中。

另，各類整體開發區如市地重劃、區段徵收、農地重劃、農村社區土地重劃等也做全面性的彙整，設置快速轉查加值功能，並首創多種類開發區一次性展示於同一圖面空間，可看出各區各類發展情形。也藉由建築完成時間與坐落位置的空間加值計算出建物屋齡分布圖，再以動態時間軸模擬出現的年度，從有無建物、建物新舊到逐年動態展現，可清楚呈現南市都市發展脈絡。