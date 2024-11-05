南市首創整合實價登錄與社區資訊系統 線上查詢買房、租屋
台南市地政局建置全新圖台系統「府城南籍圈」今起上線，此系統整合實價登錄與社區資訊、中央公開資料，民眾要買房子、租房子，一鍵查詢，掌握資訊。地政局表示，此系統運用空間地理資訊技術將地政資料立體化，協助民眾尋找適合的起家厝或置產的房地。
市長黃偉哲說，南市近年來持續推動各項軟硬體建設，因應科技快速發展、大數據資訊應用的趨勢，指示地政局投入資源，統整南市及中央各類圖資及地政資訊，開發垂直及橫向整合智慧加值應用服務，「府城南籍圈」，提供市民操作便利可多元應用的新世代圖台系統。
地政局長陳淑美表示，「府城南籍圈」不但整合地籍、實價登錄等豐富內容，並提供各類圖層套疊功能、綜合定位、統計分析，例如「社區建案看板」、「土地開發區位查詢及應用」、「建物資訊與屋齡模擬」、「三維建模模擬及應用」、「國土功能分區即早查」、「實價登錄查詢統計及分析」、「建案備查與銷售」等智慧地政亮點。
同時提供地籍清理、未辦繼承、標租土地等資訊，藉由整合各類資訊及運用空間地理技術，提升地政資訊加值應用地深度與廣度，幫助民眾更有效率取得房地相關資訊，讓您悠遊府城南籍圈，「一指在手、資訊到手」。
陳淑美說，南市推出全國首創以「社區」為單位，一次提供買賣、預售及租賃實價登錄履歷，對於已設定購屋需求目標區域的民眾，能一步到位了解社區交易歷程全貌；並將實價登錄查詢立體化，結合三維建物測量成果，透過三維建模模擬及應用，分階段逐步開放，將立體化的建物資訊與房地實價登錄結合，對於房屋面向、視野棟距、上下左右鄰居交易狀況做精準呈現。未來也將配合內政部「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫」的發展及推行時程，逐步將3D資訊納入系統整合圖資中。
另，各類整體開發區如市地重劃、區段徵收、農地重劃、農村社區土地重劃等也做全面性的彙整，設置快速轉查加值功能，並首創多種類開發區一次性展示於同一圖面空間，可看出各區各類發展情形。也藉由建築完成時間與坐落位置的空間加值計算出建物屋齡分布圖，再以動態時間軸模擬出現的年度，從有無建物、建物新舊到逐年動態展現，可清楚呈現南市都市發展脈絡。
因應國土計畫實施的變革，南市地政局也創先將南市國土功能分區草案成果製作成線上查詢系統，讓民眾可輕易在「府城南籍圈」查詢到所屬土地未來可能的管制歸類。
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