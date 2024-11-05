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雲林半年清溝244公里赫見板模、樹頭 虎尾公所購新車清溝開放民眾申請

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮公所自籌780萬元購置清溝車，今天啟用，並開放民眾線上申請清溝。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮公所自籌780萬元購置清溝車，今天啟用，並開放民眾線上申請清溝。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及，編列2.3億元，自今年5月啟動為期3年的清溝計畫，截至10月已清除244.75公里長的水溝，為加速水溝清淤速度，虎尾鎮公所自籌780萬元購置清溝車，今天啟用，並開放民眾線上申請清溝。

虎尾鎮公所原有一輛小型清溝車，但年限已久，效能不彰，公所自籌780萬預算，在代表會支持下購置一輛大型沖吸兩用清溝車，今天在虎尾鎮長林嘉弘、代表會主席陳明聖、副縣長謝淑亞、立委丁學忠等人見證下啟用。

林嘉弘表示，清溝車將用於清理虎尾鎮內道路兩側的加蓋排水溝，藉由高壓水柱沖通阻塞物，再利用其吸力清除汙泥，讓水溝保持暢通，降低豪雨及颱風來臨時淹水情事發生。

雲林縣政府發現近年市區遇豪雨常排水不及，顯見排水溝功能不彰，5月啟動為期3年清溝計畫，謝淑亞表示，工欲善其事，必先利其器，虎尾鎮公所新購置的清溝車加入清溝行列，相信有助市區排水不及改善。

環保局長張喬維指出，環保局現有17輛清溝車運作，另有8鄉鎮市公所有8輛小型清溝車同步進行清溝，5月至今已出動逾1400車次，清理水溝長度244.75公里，清溝人員在多處水溝發現內有板模、樹根（樹頭），導致排水功能不彰，清除後已恢復暢通。

虎尾鎮公所為有效執行清溝勤務，開放民眾致電虎尾鎮清潔隊(05-6223605)辦理清溝登記，並提供線上申請，網址(https://eservice.yunlin.gov.tw/ApplyCase/Index/187/?Keyword=%E5%85%AC%E6%9C%89%E6%B0%B4%E6%BA%9D%E6%B8%85%E7%90%86)。

雲林縣虎尾鎮公所自籌780萬元購置清溝車，今天啟用，並開放民眾線上申請清溝。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮公所自籌780萬元購置清溝車，今天啟用，並開放民眾線上申請清溝。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮公所自籌780萬元購置清溝車，今天啟用，鎮長林嘉弘（右）表示，開放民眾線上申請清溝。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮公所自籌780萬元購置清溝車，今天啟用，鎮長林嘉弘（右）表示，開放民眾線上申請清溝。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局清溝人員在多處水溝發現內有板模、樹根（樹頭），導致排水功能不彰，清除後已恢復暢通。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣環保局清溝人員在多處水溝發現內有板模、樹根（樹頭），導致排水功能不彰，清除後已恢復暢通。圖／雲林縣環保局提供

排水溝 環保局長 虎尾鎮

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