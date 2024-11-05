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遭控在孔廟搞台獨 台南孔廟基金會執行長請辭獲准

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市孔廟文化基金會執行長石牧民屢傳在公開場合傳達其政治立場，引發爭議，傳出石牧民昨已遞出辭呈，南市文化局今也證實。圖／台南市政府提供
台南市孔廟文化基金會執行長石牧民屢傳在公開場合傳達其政治立場，引發爭議，傳出石牧民昨已遞出辭呈，南市文化局今也證實。圖／台南市政府提供

台南孔廟文化基金會執行長石牧民屢傳在公開場合傳達其政治立場，引發爭議，台南市議員王家貞昨在議會聯席審查總預算時，更杯葛文化局預算審查，要求文化局嚴格調查，今則傳出石牧民已遞出辭呈，南市文化局也證實。

國定古蹟台南孔廟1665年建立，是台灣首座孔廟也是首座官學所在，擁有「全台首學」美稱，孰料，市議員王家貞上月曾在議會質詢時指控，孔廟文化基金會執行長石牧民利用孔廟搞台獨，「拿市府薪水，行個人台獨意志」，要求必須還給孔廟應有尊重及尊嚴，不適任就下台。

南市文化局針對孔廟文化基金會執行長輿論引發的爭議，截至昨天並未有任何相關處置，因此，王家貞昨在議會聯席審查預算時，也杯葛文化局預算案，同時更怒批南市府及文化局，「怎能容許如此自大狂妄、囂張跋扈的人，糟蹋孔廟、糟蹋全台首學」。

文化局長謝仕淵昨回應，孔廟文化基金會預計本周三下午開臨時董事會，討論議員質詢內容及執行長執行業務狀況，不過，傳出石牧民已提出辭呈，文化局今則證實，石牧民昨天下午已向基金會董事長黃偉哲提出辭呈，並獲同意。

文化局表示，孔廟文化基金會負責台南孔廟營運相關事宜，原基金會執行長石牧民去年9月上任，針對孔廟販賣部進行改裝、開發多款孔廟文創商品，同時將相對過去更加多元的文化活動引進孔廟，在疫後帶動人潮前往孔廟觀光參訪的意願。

台南 孔廟 文化局

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