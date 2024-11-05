影／飼主攜萌樣狐獴嘉市城隍廟點寵物平安燈 廟埕化身動物園點燈加碼

現代人流行養毛小孩寵物作伴，視為家人，歲末年終，國定古蹟嘉市城隍廟再度推「點寵物平安燈、贈送主人光明燈」加碼服務，上午20多名寵物主人帶各類寵物齊聚，少見的狐獴、獅子兔、睡鼠吸睛，廟埕變動物園熱鬧，主人隨同城隍廟董事長賴永川焚香，祈求城隍爺保佑寵物平安健康，場面莊嚴溫馨。

新年將近，去年城隍廟與統一超商合作，首推「寵物平安燈」送主人光明燈，掀起寵物點燈風潮，共逾6千盞燈，廟方再結合信仰科技，推出專屬「寵物身心靈ALL IN尊爵包」，「寵物平安燈」加碼雙重優惠：點寵物平安燈送主人光明燈，可獲兼具價值祈福「寵物身心靈ALL IN尊爵包」。

20多位寵物主人帶不一樣「香客」：狐獴、獅子兔、鸚鵡、柯爾鴨、黃金獵犬、秋田犬、角蛙、睡鼠、龜、兔子、馬爾濟斯及紅貴賓等各式各樣寵物，就像動物園熱鬧，人與寵物之間都有不同故事，胡姓女飼主帶小狐蒙點燈，求城隍廟庇佑平安，小狐蒙貼心爬飼主身上萌樣可愛，

胡姓飼主說，動漫電影「獅子王」的「丁滿」狐獴，個性像小孩親近人，喜歡「抱抱」，膽小易受驚嚇，2015年輸入台灣，現在飼養人工繁殖，飼養方式和貓相似，食用貓飼料使用貓砂，環境需保持通風。許姓飼主飼養柴犬「奶茶」，近年飽受腫瘤折磨，家人不捨，經長時間治療，病情稍有好轉，半年前朋友建議到城隍廟點平安燈，點燈後，活力逐漸恢復，今年決定再到城隍廟續點平安燈。