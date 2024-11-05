南市5輛新「通用計程車」服務身障及長輩 手機可預約

為提供身心障礙民眾與行動不便者交通旅運需求，台南市政府交通局向中央爭取補助，輔導業者購入5輛通用計程車，由皇冠交通股份有限公司（中華衛星車隊）於今年10月投入營運，提供市民就醫出行更便利的交通服務。

交通局長王銘德表示，今年所領牌上路的5輛通用計程車皆使用全新進口的九人座通用休旅車，第三排座位載運輪椅時，每輛可乘載1輛輪椅及4位乘客，除配置審驗合格的輪椅升降機，針對一般乘客，也考量年長旅客越來越多，業者也貼心在側門也加裝延伸迎賓踏板，不分族群上、下車都更為安全與便利。

王銘德表示，為提供民眾更便利的無障礙交通服務，市府持續整合中央與地方各項資源，自2021年起即與交通部運輸研究所合作「愛接送APP」服務，採提前預約並依市府核定運價跳表收費，民眾可透過手機下載愛接送APP與完成註冊，即可使用APP依需求時段預約，也可透過業者的叫車專線提前預約（中華衛星車隊電話06-2912222），減少需要搭車時臨時叫不到車、或是被違規加價等疑慮。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，通用計程車除可服務提前預約的行動不便民眾外，也配合市府社會局復康巴士營運轉介機制，將部分身心障礙民眾預約不到復康巴士的趟次轉介通用計程車接送，以整合市府各項資源，其他離峰或沒有行動不便者預約之時段則可乘載一般民眾。

處長吳俁之表示，這批車輛未來也規畫投入偏遠地區「小黃公車」路線，服務更多偏鄉行動不便的民眾，共同提升大台南無障礙公共運輸服務品質