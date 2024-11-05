台南永康就業中心帶身障者體驗職場 為就業做好準備

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天宣布11月28日舉辦身心障礙者職場體驗參訪活動，將帶領40位身障朋友參觀「台灣美妍院」、體驗職場環境，了解企業組織文化、工作內容及員工福利，身障就服員從旁諮詢職涯規劃及就業，希望協助身心障礙者提升就業機會。

承辦人員說，參訪可了解時尚產業，體驗彩妝、時尚走秀及網紅直播等相關內容。希望身心障礙者能收集更多訊息，選擇合自己職類進入職場。有興趣參加的身障求職者可電洽06-2038560分機312紀小姐。

永康就業中心表示，這場參訪參加對象主要是智能障礙及聽障者，希望加強智能障礙者及聽障求職者對於傳統產業認識。「台灣美妍院」從賣胭脂業務，到開立小工廠，一步一腳印，腳踏實地走到代工世界各大美妝品牌，是MIT台灣在地美妝工廠，精益求精的自我要求，成就許多台灣第一。

身障者勞動參與率較低，今年受理身障求職人數655人，推介成功188人，媒合率近3成。就業中心今年規畫辦理2場參訪，希望求職者了解就業市場現況，清楚認識產業、工作內容和職能條件，藉就業準備訓練、實際職場操作和面試模擬，逐步提升職場能力提高就業的機會。