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台南永康就業中心帶身障者體驗職場 為就業做好準備

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康就業中心帶身障者體驗職場，要為就業做好準備。圖／永康就服中心提供
台南永康就業中心帶身障者體驗職場，要為就業做好準備。圖／永康就服中心提供

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天宣布11月28日舉辦身心障礙者職場體驗參訪活動，將帶領40位身障朋友參觀「台灣美妍院」、體驗職場環境，了解企業組織文化、工作內容及員工福利，身障就服員從旁諮詢職涯規劃及就業，希望協助身心障礙者提升就業機會。

承辦人員說，參訪可了解時尚產業，體驗彩妝、時尚走秀及網紅直播等相關內容。希望身心障礙者能收集更多訊息，選擇合自己職類進入職場。有興趣參加的身障求職者可電洽06-2038560分機312紀小姐。

永康就業中心表示，這場參訪參加對象主要是智能障礙及聽障者，希望加強智能障礙者及聽障求職者對於傳統產業認識。「台灣美妍院」從賣胭脂業務，到開立小工廠，一步一腳印，腳踏實地走到代工世界各大美妝品牌，是MIT台灣在地美妝工廠，精益求精的自我要求，成就許多台灣第一。

身障者勞動參與率較低，今年受理身障求職人數655人，推介成功188人，媒合率近3成。就業中心今年規畫辦理2場參訪，希望求職者了解就業市場現況，清楚認識產業、工作內容和職能條件，藉就業準備訓練、實際職場操作和面試模擬，逐步提升職場能力提高就業的機會。

中心主任李奇玫表示，有感精神障礙者求職不易，為協助病情穩定且有就業需求的精障者就業，規畫體驗參訪。之前曾請「友善廠商」麥當勞一同辦職場體驗活動。非常感謝麥當勞南區營運顧問李世欽長期合作，提供中高齡及二度就業婦女工作機會，更首次給精障朋友參訪機會，中山南店陳經理於現場與參訪的求職者模擬面試，針對表現不錯的學員將給予部分工時工作機會。

台南永康就業中心帶身障者體驗職場，要為就業做好準備。圖／永康就服中心提供
台南永康就業中心帶身障者體驗職場，要為就業做好準備。圖／永康就服中心提供
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台南永康就業中心帶身障者體驗職場，要為就業做好準備。圖／永康就服中心提供
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