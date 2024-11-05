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迎戰秋冬空氣品質不良季節 嘉縣市環保局區域治理違法排汙加重處罰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供
秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供

秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制，特別加強夜間、假日及氣流擴散不佳時段監管力度，攜手迎戰空品不良季節。

市環保局說，每年10月到隔年3月，受限氣象條件和地形因素，容易出現擴散條件不佳情形，使得汙染物易累積在中南部，造成空氣品質不良。

為減緩秋冬空氣品質汙染對民眾影響，嘉市、縣環保局加強合作，包括，針對高臭氧生成潛勢物種排放高的行業別加強管制，每月不定期辦理聯合稽查，查核確認汙染源的操作現況及法規符合度，減少臭氧生成。

針對縣市交界畜牧及工業異味執行夜間聯合稽查，市、縣環保局鎖定重點管制對象加強稽查輔導，提升縣市交界民眾生活品質；另鑑於嘉市鐵路高架化工程跨越嘉縣市，汙染排放須共同管制，辦理每月不定期聯合稽查，提升工程管制削減率，減少汙染排放。

市環保局說，嘉市幅員小，外圍被嘉縣環繞，在自然環境方面與嘉義縣關係緊密，更須強化好鄰居合作，透過強化區域合作措施減緩空氣品質不良對民眾影響。

依據環境部「公私場所違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁判準則」規定，夜間、假日及秋冬季大氣擴散條件不佳（每年10月至隔年3月）時段違規，加重裁罰。呼籲民眾及公私場所空汙季共同維護空氣品質，勿露天燃燒或不法排放，查獲加重罰鍰。

秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供
秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供
秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供
秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供
秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供
秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供
秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供
秋冬進入嘉義縣市空氣品質不良季節，縣市環保局透過區域合作治理機制，針對指標汙染物細懸浮微粒、臭氧及縣市交界異味問題聯合稽查管制。圖／嘉市環保局提供

嘉義 環保局 空氣品質

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