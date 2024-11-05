時代的眼淚…逾40年嘉義國軍英雄館率先走入歷史 轉型用途曝

「發展觀光條例」落日條款明年上路，國軍英雄館須取得旅館業執照才能繼續經營，軍友社所屬8家國軍英雄館將陸續停止住宿接待服務，嘉義縣市國軍英雄館率先在7月以「包租代管」方式轉型，走入歷史，讓現役退伍軍人感到不捨懷念，網友感慨說「時代的流淚。」

嘉義縣市國軍英雄館及軍人服務站長張勉說，位在嘉市鬧區民生南路的國軍英雄館，已在7月1日停止住宿接待服務，是國內國軍英雄館率先轉型，成為試辦單位，委託民間公司經營包租代管，提供長住客住宿。

嘉義國軍英雄館成立逾40年，鄰近文化路夜市、新光三越百貨、遠東百貨等商圈，對前往阿里山風景區遊客很方便，交通便捷，價格便宜，是外地軍人休假帶家人出遊住宿選擇，鄰近嘉義公園、蘭潭、仁義潭風景區，附近有自行車道，也是愛好自行車環島遊客休憩住宿絕佳地點，走入歷史，少了ＣＰ值高的住宿好去處。

網友說，「嘉義教師會館拆除土地標售，如今嘉義國軍英雄館也走入歷史，真是時代的流淚，只能留供回憶了」。「國軍英雄館」過去主要提供給國軍弟兄住宿，房價便宜，地點交通便利，對外開放後成為不少民眾的住宿首選。