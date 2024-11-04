野營風食農教育 雲林「幸福島嶼」市集周末登場

減塑已成生活趨勢，雲林縣斗南鎮農會響應減塑，3年前開始舉辦無塑市集食農教育活動，每年都吸引許多外地民眾參加，今年將在11月9、10日在斗南之森食農教育園區舉辦無塑「幸福島嶼」系列活動，現場將不提供塑膠袋、一次性餐具及杯子。

11月11日是全國有機日，斗南鎮農會祕書張耀裕表示，農會3年前開始舉辦幸福島嶼系列活動，推廣在地有機、友善農作及食農教育，獲得很大回響，甚至有外縣市民眾報名參加。

今年活動延續去年露營風，且響應政府淨零碳排、減塑，活動現場不提供塑膠袋、一次性餐具及杯子。

因不提供塑膠袋，活動現場購物將由農會提供攤販回收紙袋，張耀裕說，紙袋是由農會向民眾募集，民眾拿10個可用紙袋、環保袋即可換一小包香米，讓大家重複利用「袋袋相傳」，目前已募集到1800多個紙袋，可減少千餘個塑膠袋使用

活動現場販售餐飲店家不提供一次性的紙碗、紙杯，現場提供循環杯、循環餐具出借，民眾先付押金借用歸還後押金會退回。