聽新聞
0:00 / 0:00
野營風食農教育 雲林「幸福島嶼」市集周末登場
減塑已成生活趨勢，雲林縣斗南鎮農會響應減塑，3年前開始舉辦無塑市集食農教育活動，每年都吸引許多外地民眾參加，今年將在11月9、10日在斗南之森食農教育園區舉辦無塑「幸福島嶼」系列活動，現場將不提供塑膠袋、一次性餐具及杯子。
11月11日是全國有機日，斗南鎮農會祕書張耀裕表示，農會3年前開始舉辦幸福島嶼系列活動，推廣在地有機、友善農作及食農教育，獲得很大回響，甚至有外縣市民眾報名參加。
今年活動延續去年露營風，且響應政府淨零碳排、減塑，活動現場不提供塑膠袋、一次性餐具及杯子。
因不提供塑膠袋，活動現場購物將由農會提供攤販回收紙袋，張耀裕說，紙袋是由農會向民眾募集，民眾拿10個可用紙袋、環保袋即可換一小包香米，讓大家重複利用「袋袋相傳」，目前已募集到1800多個紙袋，可減少千餘個塑膠袋使用
活動現場販售餐飲店家不提供一次性的紙碗、紙杯，現場提供循環杯、循環餐具出借，民眾先付押金借用歸還後押金會退回。
幸福島嶼9、10日下午3時到8時在斗南之森食農教育園區舉行，有露天電影院播放導演顏蘭權耗時8年製作的紀錄片電影「種土」，也有市集、歌手表演、食農教育講解及闖關，食農體驗區DIY、繪本故事等活動，活動內容請上斗南鎮農會臉書查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言