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野營風食農教育 雲林「幸福島嶼」市集周末登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮農會每年舉辦「幸福島嶼」系列活動，推廣有機農業與食農教育。圖／民眾提供
雲林縣斗南鎮農會每年舉辦「幸福島嶼」系列活動，推廣有機農業與食農教育。圖／民眾提供

減塑已成生活趨勢，雲林縣斗南鎮農會響應減塑，3年前開始舉辦無塑市集食農教育活動，每年都吸引許多外地民眾參加，今年將在11月9、10日在斗南之森食農教育園區舉辦無塑「幸福島嶼」系列活動，現場將不提供塑膠袋、一次性餐具及杯子。

11月11日是全國有機日，斗南鎮農會祕書張耀裕表示，農會3年前開始舉辦幸福島嶼系列活動，推廣在地有機、友善農作及食農教育，獲得很大回響，甚至有外縣市民眾報名參加。

今年活動延續去年露營風，且響應政府淨零碳排、減塑，活動現場不提供塑膠袋、一次性餐具及杯子。

因不提供塑膠袋，活動現場購物將由農會提供攤販回收紙袋，張耀裕說，紙袋是由農會向民眾募集，民眾拿10個可用紙袋、環保袋即可換一小包香米，讓大家重複利用「袋袋相傳」，目前已募集到1800多個紙袋，可減少千餘個塑膠袋使用

活動現場販售餐飲店家不提供一次性的紙碗、紙杯，現場提供循環杯、循環餐具出借，民眾先付押金借用歸還後押金會退回。

幸福島嶼9、10日下午3時到8時在斗南之森食農教育園區舉行，有露天電影院播放導演顏蘭權耗時8年製作的紀錄片電影「種土」，也有市集、歌手表演、食農教育講解及闖關，食農體驗區DIY、繪本故事等活動，活動內容請上斗南鎮農會臉書查詢。

雲林縣斗南鎮農會每年舉辦「幸福島嶼」系列活動，推廣有機農業與食農教育。圖／民眾提供
雲林縣斗南鎮農會每年舉辦「幸福島嶼」系列活動，推廣有機農業與食農教育。圖／民眾提供

雲林 露營 食農教育

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