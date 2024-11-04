台南公告標售南科FG區住宅商業區、麻豆工業區土地

台南市政府今天公告標售南科F、G區16筆第二之一種及第三之二種住宅區、第三種商業區土地，麻豆工業區4筆第二種乙種工業區土地，即日起到12月18日止公告招標，12月19日在永華市政中心辦理開標作業。有意投標者要在12月18日前以掛號寄達「台南成功路郵局第239號信箱」。

市府地政局指出，這次標售未委託民間不動產仲介業者辦理，有任何疑義洽詢電話06-6370949地政局區段徵收科、06-2982794市地重劃科或上地政局網站（http://land.tainan.gov.tw/）查詢相關訊息。

地政局表示，這次標售住宅區土地建蔽率50%，容積率各150%、180%。商業區建蔽率70%，容積率280%，將是區域土地市場增加亮點。麻豆工業區鄰近麻豆交流道，交通便利，聚集傳統產業發展，並擴大南科科技產業腹地，成就大台南產業與科技廊帶，另臨工業路土地，除供工廠必要附屬設施、工業發展有關設施並供一般旅館、樓地板面積500平方公尺以下批發零售業，或樓地板面積300平方公尺以下餐飲業等商業使用。

局長陳淑美表示，南科F、G區段徵收位於南科特定區核心地帶，行政轄區隸屬善化區及新市區，開發區可提供64.02公頃住商空間及31.85公頃完善公共設施服務機能，為南科帶來發展新契機。

陳淑美表示，為滿足工業用地及產業專用區的需求，同時兼顧生活需求，達到產業與居住環境平衡發展，南科F、G區段徵收推出15標共16筆第二之一種及第三之二種住宅區、第三種商業區土地，面積由371.9至4834.43平方公尺不等，每筆土地標售底價每平方公尺96300元至162000元不等。

麻豆工業區市地重劃區則推出4標第二種乙種工業區（工乙二），面積由1077.65至4597.57平方公尺不等，每筆土地標售底價每平方公尺28900元至33500元不等，提供投資人更多選擇與規畫利用。