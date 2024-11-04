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嘉市北港路速限低 議員：有民眾因違規淚灑北港路
嘉義市北港路是嘉義市聯外重要道路，但在拓寬後限速從70降至今50公里，尤其世賢路往西通往高速公路市郊段，用路人常不小心超速，議員孫貫志上午質詢市府交通處，有民眾因為賴以生計的交通工具被開罰單甚至吊照，而陷入困境「淚灑北港路」。交通處長許啟明說，將會同有關單位會勘評估。
議員孫貫志於議會以「淚灑北港路」為題質詢表示，北港路速限最高曾有70公里，後來下修至今50公里，每個人都應該遵守速限規則，相信有關單位更不是以裁罰追績效為目的，但是每次更改速限都沒有詢求、溝通民意。尤其是從世賢路往西通往高速公路市郊這段限速50，根本是「龜速」。
孫貫志說，為何「淚灑北港路」？因為現行交通法規，超速超過40公里除罰款、記違點數、參加道安講習外，還會吊扣車主牌照6個月，有民眾因為違規而不自知，謀生工具這輛車就因此「關禁閉、坐牢」半年，接到罰單時，民眾已知道錯了，願繳罰單、扣點數，但要扣牌，對他生計造成莫大影響。
交通處長許啟明表示，規定速限有幾個要件，如車道數、車道寬、車流量、肇事件數等，曾自己開車上北港路，行經整段包括到嘉義縣境都是限速50公里，但是世賢路以西到高速公路這一路段是單向3車道，速限是否太低，將邀集相關單位於尖鋒時段會勘，再做評估。
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