嘉市北港路速限低 議員：有民眾因違規淚灑北港路

嘉義市北港路是嘉義市聯外重要道路，但在拓寬後限速從70降至今50公里，尤其世賢路往西通往高速公路市郊段，用路人常不小心超速，議員孫貫志上午質詢市府交通處，有民眾因為賴以生計的交通工具被開罰單甚至吊照，而陷入困境「淚灑北港路」。交通處長許啟明說，將會同有關單位會勘評估。

議員孫貫志於議會以「淚灑北港路」為題質詢表示，北港路速限最高曾有70公里，後來下修至今50公里，每個人都應該遵守速限規則，相信有關單位更不是以裁罰追績效為目的，但是每次更改速限都沒有詢求、溝通民意。尤其是從世賢路往西通往高速公路市郊這段限速50，根本是「龜速」。

孫貫志說，為何「淚灑北港路」？因為現行交通法規，超速超過40公里除罰款、記違點數、參加道安講習外，還會吊扣車主牌照6個月，有民眾因為違規而不自知，謀生工具這輛車就因此「關禁閉、坐牢」半年，接到罰單時，民眾已知道錯了，願繳罰單、扣點數，但要扣牌，對他生計造成莫大影響。