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中華聖母基金會攜手7-ELEVEN 為弱勢長輩暖熱餐食送到家

中央社／ 嘉義縣4日電

中華聖母基金會攜手統一超商推動「好鄰居送餐隊」，將門市暖熱餐食送到弱勢長輩手中，讓他們好好吃飯；即起到明年3月底，到7-ELEVEN門市投下零錢或線上捐款，就能幫助有需求長者。

天主教中華聖母基金會今天下午在統一超商（7-ELEVEN）嘉大門市舉行記者會，邀嘉義縣長翁章梁體驗送餐服務，呼籲民眾一起到7-ELEVEN門市投下零錢或透過ibon、OPENPOINT APP線上捐款，一起支持「好鄰居送餐隊」助長者的餐食照顧活動。

翁章梁致詞說，感謝7-ELEVEN提供「好鄰居送餐隊」送取餐服務及協助募捐，多年來7-ELEVEN支持著嘉義縣多間日照中心籌建，已幫助很多弱勢家庭；這次再結合聖母基金會提供送餐服務，除維護長輩身體健康，同時也能關懷長者。

聖母基金會執行長黎世宏表示，「好鄰居送餐隊」至今已成立6年，除感謝縣府與民間企業支持，更要對站在服務第一線的送餐志工們表達深深敬意；不論颳風下雨或艷陽高照，他們始終騎著摩托車穿梭大街小巷，送餐到府，帶給需要的長輩溫暖。

黎世宏說，送餐的對象包括經濟條件較辛苦的一般戶；因家人外出工作等因素，無法為家中長輩備餐及老老相依、獨居長輩；期待大家一來行善。

7-Eleven 嘉義 弱勢家庭 捐款 超商 鄰居 長輩 零錢

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