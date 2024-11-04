日本「幸福微笑魔術爺爺」台南校園巡演 散播幸福與歡樂

台南小朋友期待已久的日本「幸福微笑魔術爺爺」蔵谷和夫，今起在台南校園有8場演出，首日來到東區德高國小。他親切的笑容，精湛的魔術表演，擄獲孩子的心，還教學生用隨手可得的生活物品變魔術，散播幸福與歡樂。

76歲魔術爺爺蔵谷和夫多年來因喜愛孩子的笑容而自費來台巡迴表演，第一站來到德高國小，接續會在南區龍崗、新興國小和仁德區的仁和、依仁和德南國小及初日幼兒園演出。

蔵谷爺爺親切的笑容和精湛的魔術表演，是最棒的國際交流語言，雖然小朋友聽不懂日語，但魔術爺爺一出手，立刻擄獲孩子的心，贏得如雷掌聲。魔術爺爺也邀請師生充當助手，上台一起演出，透過幽默的肢體互動，讓台上台下的距離越拉越近。

針對較高年級的學生，蔵谷和夫也安排了簡單的魔術教學，讓小朋友用隨手可得的生活物品練習簡單魔術，回家可以跟家人分享。表演結束後，小朋友開心與蔵谷爺爺開心合影，蔵谷爺爺親切地與小朋友們擊掌握手，小朋友也用日語感謝，也是最歡樂的台日交流。