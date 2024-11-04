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響應淨零碳排 雲林斗南鎮農會「袋袋相傳」無塑減碳

中央社／ 雲林縣4日電

雲林縣斗南鎮農會舉辦幸福島嶼系列活動邁入第3年，響應淨零排碳，採無塑方式，現場的購物袋是向民眾募集而來，「袋袋相傳」，9、10日將舉辦活動，已有1800人參與捐袋。

斗南鎮農會舉辦幸福島嶼系列活動邁入第3年，推廣在地有機、友善農作，今年延續去年露營風，現場除了市集、歌手表演、食農教育區，還有繪本、食農體驗區DIY、繪本故事等活動，今年將於9、10日下午3時到晚間8時舉行。

斗南鎮農會響應政府淨零碳排，活動現場採無塑，不提供塑膠袋、一次性餐具及杯子。

斗南鎮農會秘書張耀裕表示，市集一定會有人購物，購物需要袋子，而袋子來自農會向民眾募集，「你捐紙袋我送米」，民眾拿10個可用紙袋、環保袋即可換1小包香米，目的讓大家把家中用不到而乾淨、可用的紙袋重複再利用。

張耀裕說，去年現場使用上千個紙袋，等於減少上千個塑膠袋，而今年「袋袋相傳」已有1800人參與，相當受歡迎。

除了減少塑膠袋使用，斗南鎮農會活動當天提供循環杯、循環餐具出借，民眾先付押金借用，歸還後押金會退回，提高民眾借用率，達到減塑、減碳目標。

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