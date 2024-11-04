響應淨零碳排 雲林斗南鎮農會「袋袋相傳」無塑減碳
雲林縣斗南鎮農會舉辦幸福島嶼系列活動邁入第3年，響應淨零排碳，採無塑方式，現場的購物袋是向民眾募集而來，「袋袋相傳」，9、10日將舉辦活動，已有1800人參與捐袋。
斗南鎮農會舉辦幸福島嶼系列活動邁入第3年，推廣在地有機、友善農作，今年延續去年露營風，現場除了市集、歌手表演、食農教育區，還有繪本、食農體驗區DIY、繪本故事等活動，今年將於9、10日下午3時到晚間8時舉行。
斗南鎮農會響應政府淨零碳排，活動現場採無塑，不提供塑膠袋、一次性餐具及杯子。
斗南鎮農會秘書張耀裕表示，市集一定會有人購物，購物需要袋子，而袋子來自農會向民眾募集，「你捐紙袋我送米」，民眾拿10個可用紙袋、環保袋即可換1小包香米，目的讓大家把家中用不到而乾淨、可用的紙袋重複再利用。
張耀裕說，去年現場使用上千個紙袋，等於減少上千個塑膠袋，而今年「袋袋相傳」已有1800人參與，相當受歡迎。
除了減少塑膠袋使用，斗南鎮農會活動當天提供循環杯、循環餐具出借，民眾先付押金借用，歸還後押金會退回，提高民眾借用率，達到減塑、減碳目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言