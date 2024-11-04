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台灣設計展移師台南！主展場西市場重現風華 吸客逾60萬人次

中央社／ 台南4日電
2024台灣設計展移師台南舉辦，歷經整修工程的西市場以主展場之姿與民眾見面，活動於10月26日開幕至今累積逾60萬人次觀展。圖為開幕之前，西市場試展的展區。聯合報記者萬于甄／攝影
2024台灣設計展移師台南舉辦，歷經整修工程的西市場以主展場之姿與民眾見面，活動於10月26日開幕至今累積逾60萬人次觀展。圖為開幕之前，西市場試展的展區。聯合報記者萬于甄／攝影

2024台灣設計展移師台南舉辦，歷經整修工程的西市場以主展場之姿與民眾見面，活動於10月26日開幕至今累積逾60萬人次觀展，遊客也湧入周邊商圈，重現早年繁榮景象。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，2024台灣設計展開展迄今10天來，每天都有多團來自國內外參訪團，與台南城市進行深度對話，已累積超過60萬人次觀展民眾湧入西市場，一邊享受台灣設計展精彩策展內容，一邊穿梭在西門淺草新天地與國華友愛商圈街道巷弄中。

他說，遊客不僅能品嘗台南美食，還能感受此次設計展對周邊商圈空間進行的改造巧思，希望還沒來到台南看台灣設計展的民眾，一定要把握機會體驗台南，並享受難得設計盛會。

黃偉哲指出，2024台灣設計展期間，展區周邊商圈與店家卯足全力，推出眾多好吃、好玩的文創商品和美味小吃，每週末也推出台南在地市集強棒，希望讓遊客擁有賓至如歸的體驗。

台南市政府文化局提供資料指出，歷經整修工程的西市場，此次以台灣設計展主展場之姿與大家見面，聚攏A7「踅台南‧造市場」、A8「踅 se̍h西市」、A9「西門布市」等展覽，內容聚焦於生活最相關的吃與穿主題，重現西市場繁榮景象。

台南市文化局指出，2024台灣設計展在台南還有6天展期，盼有更多民眾規劃前往看展，認識承載台南人生活記憶的西市場，體驗「開市西市場」的劇場導覽、街頭馬戲、環境舞蹈、大排舞等眾多活動，成為參與「大菜市」風華再現一分子。

台南 文化局 黃偉哲

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