公園停車場路面挨批「月球表面」 台南交通局：限期改善
今年9月剛正式啟用的台南市中西區正生公園暨體3地下停車場，斥資8.3億興建，也邀請蘇正生家屬共同見證啟用，有議員今在議會質詢指出，正生公園地下2樓停車場路面凹凸不平、許多標線畫設更是「落漆」，質疑市府工程驗收品質落漆。交通局說，責請承辦商限期改善。
市議員蔡宗豪表示，正生公園暨體三地下停車場花了8億興建，正式啟用不到2個月，近期更成為台灣設計展周邊接駁停車空間之一，但不少民眾卻反映地下2樓的停車路面滿目瘡痍，車輛駛過還以為是「來到月球表面」，質疑廠商工程品質「混水摸魚」，更擔憂廠商屆時「甩鍋」。
交通局回應，相關路面凹凸不平的情況已列為驗收缺失的改善項目，不過，目前大範圍停車空間使用情況還算良好，且因正生公園暨體3地下停車場開挖面積相當大，當時地下水位也相當高，廠商施工過程相較困難，需花費不少心力。
交通局強調，面對廠商施工品質「不會推卸責任」，後續會要求廠商將漏水、路面凹凸不平的部分積極改善，否則會依合約進一步處理，且正生公園暨體3地下停車場目前尚在驗收階段，會在年底前積極處理完成。
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