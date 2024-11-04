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2024台南客家藝術節 豆子劇團「搗蛋王子」演出於善化登場

聚傳媒／ 傳媒特約記者陳欣如報導
圖／取自臺南市政府
圖／取自臺南市政府

2024臺南客家藝術節於上週熱鬧登場，3日由深受大小朋友喜愛的豆子劇團，於善化文康育樂中心旁風雨球場帶來「搗蛋王子」第二場巡演，臺南市長黃偉哲親自出席與市民朋友同樂，期許透過藝術展演的形式，帶領大家認識客家文化的豐富內涵，進而推動客家文化的永續共榮。

臺南市長黃偉哲表示，客家文化是臺南的多元文化之一，因此南市府非常重視客家文化的政策推動，例如客家語言認證、社區關懷，以及推動各式文化活動。為推廣客家文化，今年客家藝術節特別以近年人口持續增加的科技重鎮善化區作為文化巡演的其中一站，除了展現客家文化活力，希望也可以藉此機會凝聚客家的主體意識、文化意識及族群意識。

臺南市政府客委會主委陳新裕表示，為讓更多民眾認識客家文化，今年特別邀請知名的豆子劇團，以客語、華語穿插方式進行互動式演出，帶領民眾跟著主角「阿弟牯」，一起進入客家野獸島，變成「搗蛋王子」。

客委會表示，南市府積極推動各項客家文化活動，包括薪傳師、伯公照護站、學校、社區社團、協會等團體皆積極和市府合作，從學習客家語言、歌謠、美食到服飾製作，共同推廣多樣的客家文化，也讓大家對客家文化有更多的認識。接下來11月9日及10日，兒童劇團將繼續到北區阿嬤你看市集廊道及永康小橋公園巡迴演出，活動現場也有當地小吃、客家美食市集，以及親子DIY手作活動。

聚傳媒

DIY 台南 客委會 客家文化 客語 意識 藝術節 黃偉哲

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