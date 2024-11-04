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國道台南路段旁屢遭偷倒廢棄物 地方清不勝清籲加強取締

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國道台南路段旁屢遭偷倒廢棄物、地方清不勝清，里長呼籲環保單位加強取締。記者周宗禎／攝影
國道台南路段旁屢遭偷倒廢棄物、地方清不勝清，里長呼籲環保單位加強取締。記者周宗禎／攝影

國道1號、國道8號台南新市路段周遭產業道路經常遭過境車輛偷倒事業廢棄物，民眾發現後通報後清理、常過不久又被偷倒、廢棄物愈堆愈多。新市大洲里長張雅倫、豐華里長謝成都呼籲政府要加強取締。尤其許多偷倒地點是台糖土地、台糖也應盡管理責任。

張雅倫表示，大洲里面積遼闊，里內有許多產業道路附近沒有住家，經常有過境的車輛將廢棄物載來偷倒，除非當場有民眾發現立即通報，通常只能事後請區公所轉報環保局清潔隊來處理。尤其有許多台糖的土地、不歸地方政府管轄，即使通報也常常無法迅速處理，造成地方困擾。

謝成說，曾有清運業者載運大批事業廢棄物到國道旁產業道路傾倒，當中除了拆除的裝潢等建材，還有石棉瓦等有毒廢棄物，剛好有附近民眾發現報案且有安裝監視器，警方因而查獲違法業者、最後業者遭起訴判刑。

謝成表示，里內有許多地方沒有辦法安裝監視器，對於交通違規、違法、汙染環境很難有嚇阻作用。里長、區公所預算能力有限，希望警方與環保單位能夠在重點區域路口設置監視系統。

張雅倫指出，國道8號目前施工路段附近因為有新闢道路、工地附近也有交通管制，不肖業者比較不敢靠近，但還是有不少產業道路較偏僻路段路邊隨處都有看到偷倒，尤其台糖土地也是隨處被偷倒，這一部分要遏阻地方沒有能力，需要環保單位重視稽查、台糖也要加強土地管理。

國道 廢棄物 監視器

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