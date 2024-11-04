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挺家扶學子助弱勢 南市13扶輪社捐逾百萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
挺家扶學子助弱勢，南市13扶輪社今聯合捐逾百萬善款。記者謝進盛／攝影
挺家扶學子助弱勢，南市13扶輪社今聯合捐逾百萬善款。記者謝進盛／攝影

台南市13個扶輪社今中午聯合捐贈北家扶家扶中心100萬8000元助學金，將用於資助84名弱勢兒童每人1萬2000元學雜費及學用品補助。

北台南家扶中心主任李桂平致贈感謝狀給與會各扶輪社代表，李桂平說，北台南家扶中心目前扶助近850戶家庭近1400名學童中，單親家庭占65％，約49％家庭平均月收入落在2.5萬元以下，家長失業或無就業能力者占30％、無穩定工作從事臨時工作或家庭代工者占40％，將近一半扶助家庭基本生活需求難以依靠工作所得來滿足，這筆善款可說是及時雨。

扶輪之子地區主委彭韻錚表示，國際扶輪3470地區，連續2年全面進行整合「扶輪之子兒少希望工程—技職培力計畫」，以每位金額1萬2000元，資助弱勢兒童學雜費及學用品補助，今年度透過社友們支持與響應，共同認養台南地區473名學童，總共挹注567萬6000元。弱勢家庭學童有來自社會局193名，家扶中心及學校等其他自行認養名單280名。

北台南家扶中心扶幼主委呂明憲也是扶輪社員，他指出，「窮，不能窮教育」，過去透過扶輪之子認養計畫幫助無數家扶學子獲得更高成就，期待透過幫助弱勢家庭學童脫離貧窮循環，感謝扶輪社熱心公益。

挺家扶學子助弱勢，南市13扶輪社今聯合捐逾百萬善款。記者謝進盛／攝影
挺家扶學子助弱勢，南市13扶輪社今聯合捐逾百萬善款。記者謝進盛／攝影

台南 家扶中心 認養

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