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嘉義縣傳入秋首起蛋雞場禽流感 撲殺5萬8480隻蛋雞
冬天候鳥遷徙是禽流感旺季，嘉義縣朴子市一處蛋雞場近日主動通報確診H5N1禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所採樣確認陽性，依規定撲殺5萬8480隻蛋雞，銷毀12萬顆雞蛋，是今年入秋後首次傳出蛋雞場確診禽流感，督導業者完成清潔跟消毒作業。
嘉義縣家畜疾病防治所表示，嘉義縣朴子一間蛋雞場傳出今年秋天第一起禽流感，10月29日通報H5N1亞型高病原性禽流感，經採樣送驗在10月31日接獲畜衛所檢驗報告為H5N1陽性，11月1日早上7點前往執行撲殺清場作業，11月2日下午5時完成全場撲殺及消毒工作。
防治所長林珮如說，11月2日移動管制時死亡1320隻、撲殺5萬8480隻，當天將4萬4780隻禽屍清運化製，隔天11月3日陸續完成所有禽屍清運化製，加上場內雞蛋尚未撿拾完畢，再次清點場內雞蛋數量，共計清點12萬80顆雞蛋，總重1萬2413台斤全數銷毀。
嘉義縣家畜疾病防治所呼籲，目前正值禽流感好發季節，養禽業者應落實禽場防鳥設施，做好門禁管制及消毒等生物安全措施，降低疫情傳播風險，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。
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