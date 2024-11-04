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成大圖書館是空品示範場域 南市成立輔導團共創健康環境

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局攜手空品績優單位成立輔導團，守護民眾的健康。圖／南市環保局提供
台南市環保局攜手空品績優單位成立輔導團，守護民眾的健康。圖／南市環保局提供

空氣品質關係健康，成功大學、麻豆新樓護理之家及國泰台南產後護理之家為2023年室內空氣品質績優獲獎單位，台南市環保局與3單位合作，成立輔導團，透過實地走訪，鼓勵並輔導更多場所加入自主管理行列，共同提升生活品質，守護你我健康。

南市環保局指出，成大非常重視校內空氣品質，除落實自主巡檢並使用綠建材進修，有效控制汙染物源頭，並取得自主管理優良標章。大學更開放圖書館為示範場域，將維護室內空氣品質的寶貴經驗，分享給圖書館、大專院校、美術館、博物館等機構。

非公告場所部分則由台灣基督長老教會新樓醫療財團法人附設麻豆新樓護理之家、國泰產後護理之家及成大建築系蔡耀賢成立敏弱族群場所輔導團，透過現場巡查和經驗分享，為鹽水天佑護理之家、國欣護理之家、私立母佑幼兒園及私立晶晶托嬰中心等機構提供改善建議，協助建立自主維護的理念。

環保局長許仁澤說，透過互相觀摩與意見交流，可以增強公私場所的自主管理理念，創造更健康的室內環境呼籲轄內所有場所一同參與，自主管理室內空氣品質，為市民的健康與福祉共同努力。

主管 環保局長 空氣品質

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