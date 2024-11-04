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日本東京都墨田區長拜會黃偉哲 盼文創產業雙贏

中央社／ 台南4日電

今年台灣設計展移師台南舉行，日本東京都墨田區受邀參展，展區內容包含飲食、氣味、織品、建築等，墨田區長山本亨今天拜會台南市長黃偉哲，盼以交流為兩地文創產業帶來雙贏。

黃偉哲在雙方會談中表示，此次台灣設計展展場之一「西市場」為日治時期建築，在修復完成後作為富含創意設計展場，充分展現台南身為台灣文化首都的新舊融合、人文薈萃。

黃偉哲說，嘉南大圳與烏山頭水庫為日本技師八田與一建造，至今仍嘉惠廣大台南民眾，還有台灣第2座古老百貨公司「林百貨」迄今仍展現獨特風華，歡迎山本亨及團隊可前往參訪。

山本亨表示，墨田區以製作為特色，而台南文創產業興盛，期待未來將雙方獨特歷史文化融入文創，攜手進行合作，透過具體交流，為台南及墨田文創產業帶來雙贏。

台南市文化局提供資料指出，台南是台灣第1座城市，歷史文化底蘊深厚，小吃美食遠近馳名；東京都墨田區則是自17世紀江戶時代起即為文化活動重鎮，舉凡浮世繪、相撲及煙火大會等，皆發跡於墨田區。

文化局指出，兩地自古以來皆盛行多種傳統工藝以及民生產業，而與庶民生活密切相關的豐富傳統美食，也是台南與墨田共通點，具有相似歷史文化脈絡。

文創產業

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