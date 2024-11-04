嘉科園區挖掘遺址出土 不影響台積電明年第3季裝機時程

嘉義科學園區挖掘到文化遺址，引發外界關注台積電設廠時程，縣長翁章梁今在議會施政總報告說，10月底清理完畢交由台積電施工，不影響明年第3季裝機進度。議員則關心目前房價飛漲，家庭可支配所得卻沒增加，翁章梁說，目前正在轉型，相信未來會改變。

翁章梁說，台積電在嘉科園區施工，挖掘到文化遺址，透過調整施工順序，10月底挖掘清理完畢，移交台積電繼續施工，不會影響台積電預估明年第3季裝機時程；嘉科園區預計2026年完成基礎設施， 2029年12月完成全區開發，目前有6家廠商通過南科管理局審議。

經濟發展處表示，馬稠後產業園區後期縣府取得111.71公頃坵塊都已標售，台糖分回100.71公頃坵塊，其中44.48公頃規畫作為半導體上下游供應鏈園區，另外45.2公頃則輔導未登記工廠進駐，目前配合半導體聚落規畫進度辦理招租，預計明年10月27日前完成工程開發。

議員何子凡說，依據主計處去年家庭收支調查報告，嘉縣平均家戶可支配所得80萬2683元，排名全台倒數第2，嘉縣受僱人員報酬36萬，排名全台倒數第1，但房價漲幅23.1%卻居全台之冠，嘉義縣近6年產業結構仍未改變，民眾未蒙其利、先受其害。