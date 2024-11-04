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嘉科園區挖掘遺址出土 不影響台積電明年第3季裝機時程

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座先進封裝廠，5月底整地發現遺址，預估出土後不影響明年裝機時程。圖／聯合報系資料照
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座先進封裝廠，5月底整地發現遺址，預估出土後不影響明年裝機時程。圖／聯合報系資料照

嘉義科學園區挖掘到文化遺址，引發外界關注台積電設廠時程，縣長翁章梁今在議會施政總報告說，10月底清理完畢交由台積電施工，不影響明年第3季裝機進度。議員則關心目前房價飛漲，家庭可支配所得卻沒增加，翁章梁說，目前正在轉型，相信未來會改變。

翁章梁說，台積電在嘉科園區施工，挖掘到文化遺址，透過調整施工順序，10月底挖掘清理完畢，移交台積電繼續施工，不會影響台積電預估明年第3季裝機時程；嘉科園區預計2026年完成基礎設施， 2029年12月完成全區開發，目前有6家廠商通過南科管理局審議。

經濟發展處表示，馬稠後產業園區後期縣府取得111.71公頃坵塊都已標售，台糖分回100.71公頃坵塊，其中44.48公頃規畫作為半導體上下游供應鏈園區，另外45.2公頃則輔導未登記工廠進駐，目前配合半導體聚落規畫進度辦理招租，預計明年10月27日前完成工程開發。

議員何子凡說，依據主計處去年家庭收支調查報告，嘉縣平均家戶可支配所得80萬2683元，排名全台倒數第2，嘉縣受僱人員報酬36萬，排名全台倒數第1，但房價漲幅23.1%卻居全台之冠，嘉義縣近6年產業結構仍未改變，民眾未蒙其利、先受其害。

翁章梁強調，嘉義縣本質是農業縣，而且是沒有「嘉義市」的農業縣，其中有很多歷史、政治、經濟等因素影響，很多平均數值就會相對比較落後，這是大家要共同面對課題，近年努力改變產業結構，正在轉型當中，相信以目前發展趨勢，未來會改變。

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座先進封裝廠，5月底整地發現遺址，預估出土後不影響明年裝機時程。圖／聯合報系資料照
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座先進封裝廠，5月底整地發現遺址，預估出土後不影響明年裝機時程。圖／聯合報系資料照

台積電 嘉義 翁章梁

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