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公民審議前進台南校園 小學生說想法、實踐真民主

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動。記者鄭惠仁／攝影

文化部推動審議社造計畫多年，首場校園大型公民審議活動前進台南市忠義國小，學生經討論、提案、初選出10個方案，今天發表及票選。學生有備而來，提出最佳構想與計畫要說服同學。民政局長姜淋煌說，這是南市首場結合兒童權利公約的公民審議活動，雖是起頭卻意義非凡。

南市中西區公所推動公民審議多年，也票選出許多方案，提供市府施政參考，今年再獲文化局補助審議社造計畫，與忠義國小合作，將公民審議帶入校園，主題是「我想要辦的校園活動」，由五、六年級生討論並提出10個方案，今天向全校師生說明並拉票。900名師生投票結果，環保袋DIY與趣味闖關好好玩同獲最高票256票。

區長蔡佳甫說，最高票2案，每案獲得5萬元執行費用，由公所編列明年社造經費，落實學童提案，也是南市首場結合聯合國「兒童權利公約」的公民審議活動，希望引領孩子看見多元、尊重差異、促進平等參與。

這10個方案有多采多藝運動會、趣味闖關好好玩、環保袋DIY、怪怪村園遊會、熊熊五關卡、新世紀「意」國美食集、躲避球大戰、球類不大創造神話、水籃球大作戰（加餅乾、手作）、火車科工館之遊，學生依照自己所想要及認為較好的方式規畫，翻轉大人的想像。

姜淋煌表示，打造公開透明的政府，努力讓施政資訊公開極大化，各局處再決策前期都會辦理公民參與活動，廣納各方意見，此次，區公所把公民審議社造帶進校園，是難能可貴的行動教學，未來市府也將持續協助區公所，讓審議社造走向全民參與。

校長林泓成表示，對學生來說，這場活動是難得的經驗，平時該校雖有舉辦小市長選舉等公民教育活動，但這次活動更意義非凡，過程中，孩子能充分表達意見，了解如何透過討論及真民主過程，實踐兒童權利公約的教育目標。

文化部審議社造計畫輔導老師、清大社會所副教授林祐聖說，這是國內審議社造計畫第一場全校性活動，未來會結合區公所、學校，擴大參與面。

台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動，參加活動來賓也一起來投票。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動，參加活動來賓也一起來投票。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動，學生發表所提案內容。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動，學生發表所提案內容。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動，學生投票情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所與忠義國小今天舉辦公民審議前進校園方案發表，及實體票選活動，學生投票情形。記者鄭惠仁／攝影

DIY 文化部 校園

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