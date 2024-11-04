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不滿公糧價13年未調 南市逾百農民市府陳情抗議

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議。記者謝進盛／攝影

「抗議！抗議！抗議！...」不滿當前公糧價格13年來未調整，逾百名農民今近午在南市議員蔡育輝等人率領，前往新營民治市政中心拉布條抗議，連還將大型耕耘機開至現場宣洩不滿，在市府副秘書長殷世熙等人出面接下陳情書轉交中央後，眾人高呼口號後離去。

農業局會後回應，農業部日前回應依過往民國100年調漲公糧價格經驗，影響產銷平衡，公糧收購量增加，糧價也隨之下降，且公糧調漲效果有70%銷售民糧數量無法受益。此外，公糧調漲對於稻米產業鏈成本將提升，使整體產業鏈收購加增加，致生產成本提高，而使收益受稀釋，而對於其他非水稻作物易受到生產成本增加影響，致農民實質收益減少。

農業局說，農業部推動「1集、2轉、3加3」政策，確保農民收益更有效。

包括市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同來自六甲、後壁、塩水、柳營、新營等地逾百名老農、青農，高舉要求提高每公斤公糧收購價5元。

蔡育輝等人說，13年來每公斤只有26元，為何萬物皆漲，公糧收購價格卻不漲，還拒絕每公斤提高5元到31元，請賴清德總統不要欺負支持他的農友！

蔡育輝等人不滿說，台南是農業重鎮，耕作地面積為8萬5542公頃，其中，稻米收穫面積有7177公頃，但長期休閒地面積也達5107公頃。這些辛苦農友長期都是支持民進黨鐵票部隊，但票投民進黨結果是中央政府以粗暴推翻立法院公糧收購決議無情作為，回應支持他的農友。

方一峰、尤淨寬等人也說，政府眼中只有工業和商業，之前缺水，民進黨讓工業用水優先，灌溉用水往後移，完全無視休耕傷農，不管被迫休耕的青農因為貸款買機具、貸款買房，沒有收入還不出貸款，被逼到賣機具，身兼多份工作才能面對一疊疊帳單，請問賴清德政府看到窮到吃土青農困境嗎？

議員們表示，這次公糧收購價格立法院都決議，每公斤漲5元，賴清德政府憑甚麼推翻決議，13年公糧計畫收購價每公斤26元、輔導收購價每公斤23元、餘糧收購每公斤21、6元，這13年來以一個雞腿便當為例，已從6、70元漲到120元，萬物飆漲近一倍，為何公糧價格13年不漲價？

蔡育輝指出，農業所扮演角色，比巴西雞蛋弊案的超思公司還不如，超思成立資本額只有50萬，卻有本事拿下農業部上億元標案，農友只不過要爭取13年都不調漲公糧價格，就遭到政府刁難，農友們能不憤怒嗎？

不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議，市府副秘書長。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議，市府副秘書長。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議，市府副秘書長殷世熙等人出面接下陳情書轉交中央後化解。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議，市府副秘書長殷世熙等人出面接下陳情書轉交中央後化解。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議，憤怒農民更將大型耕耘機開至市府大門表達不滿。記者謝進盛／攝影
不滿公糧價13年未調， 南市逾百名農民近午至市府陳情抗議，憤怒農民更將大型耕耘機開至市府大門表達不滿。記者謝進盛／攝影

公糧 調漲 農業部

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