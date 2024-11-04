雙層觀光巴士限量免費搭乘 台南柳營牛奶節周六登場

台南市柳營區八翁酪農業聞名全台，2024台南柳營牛奶節本月9日將在德元埤荷蘭村登場，還推出雙層觀光巴士觀光免費搭乘，採限量線上報名，邀請遊客探索不一樣在地風情。

區長顏文穗說，柳營區為本市主要酪農集中區，也是台灣鮮乳主要產地之一。透過牛奶節活動，將營養滿分鮮乳與各式美味乳製品推廣給大眾，並展示柳營「八翁酪農專業區」獨特優勢，加深乳牛與柳營形象連結。

市府副書長殷世熙表示，柳營八翁酪農專區飼養約1萬頭乳牛，產乳量達全台六分之一，是國內乳源重要供應區，面對紐西蘭乳品將叩關，對台灣在地鮮乳有信心。

柳營除酪農業發達，還有吳晉淮音樂紀念館、劉啟祥美術紀念館、太康綠色隧道、德元埤老牛的家、尖山埤渡假村、南元農場、荷蘭村等著名景點，都值得探訪。

顏文穗指出，當天7點還安排樂活鐵馬行活動，騎乘太康綠隧等地單程13公里，會場還提供400份乳製品、點心品嘗，還有購物免200元就可免費摸彩。