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雙層觀光巴士限量免費搭乘 台南柳營牛奶節周六登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2024台南柳營牛奶節將於9日在德元埤荷蘭村登場，邀請各地遊客來體驗。記者謝進盛／攝影
2024台南柳營牛奶節將於9日在德元埤荷蘭村登場，邀請各地遊客來體驗。記者謝進盛／攝影

台南市柳營區八翁酪農業聞名全台，2024台南柳營牛奶節本月9日將在德元埤荷蘭村登場，還推出雙層觀光巴士觀光免費搭乘，採限量線上報名，邀請遊客探索不一樣在地風情。

區長顏文穗說，柳營區為本市主要酪農集中區，也是台灣鮮乳主要產地之一。透過牛奶節活動，將營養滿分鮮乳與各式美味乳製品推廣給大眾，並展示柳營「八翁酪農專業區」獨特優勢，加深乳牛與柳營形象連結。

市府副書長殷世熙表示，柳營八翁酪農專區飼養約1萬頭乳牛，產乳量達全台六分之一，是國內乳源重要供應區，面對紐西蘭乳品將叩關，對台灣在地鮮乳有信心。

柳營除酪農業發達，還有吳晉淮音樂紀念館、劉啟祥美術紀念館、太康綠色隧道、德元埤老牛的家、尖山埤渡假村、南元農場、荷蘭村等著名景點，都值得探訪。

顏文穗指出，當天7點還安排樂活鐵馬行活動，騎乘太康綠隧等地單程13公里，會場還提供400份乳製品、點心品嘗，還有購物免200元就可免費摸彩。

今年柳營牛奶節也特別規畫「暢遊柳營觀光列車」，即日起至7日晚上6點受理事前線上報名，共分2梯次，100個名額，額滿為止，費用全免，共分兩梯次出發，由德元埤荷蘭村出發，結合台南雙層觀光巴士沿途欣賞柳營田園風光，遊玩桂芳牧場(鮮乳坊)、台以八翁園區(全國首座畜牧糞尿處理中心)、乳牛的家、吳晉淮音樂紀念館、劉家古厝、劉啟祥美術紀念館、太康綠色隧道、太康有機農業園區等各旅遊景點。

2024台南柳營牛奶節將於9日在德元埤荷蘭村登場，圖為柳營在地優質農特產品。記者謝進盛／攝影
2024台南柳營牛奶節將於9日在德元埤荷蘭村登場，圖為柳營在地優質農特產品。記者謝進盛／攝影
2024台南柳營牛奶節將於9日在德元埤荷蘭村登場，邀請各地遊客來體驗。記者謝進盛／攝影
2024台南柳營牛奶節將於9日在德元埤荷蘭村登場，邀請各地遊客來體驗。記者謝進盛／攝影
2024台南柳營牛奶節將於9日在德元埤荷蘭村登場，區長顏文穗邀請各地遊客來參與。記者謝進盛／攝影
2024台南柳營牛奶節將於9日在德元埤荷蘭村登場，區長顏文穗邀請各地遊客來參與。記者謝進盛／攝影
2024台南柳營牛奶節將於本月9日在德元埤荷蘭村登場，圖為曾在國外多次摘下金獎的甜玉軒果醬，也是出自柳營。記者謝進盛／攝影
2024台南柳營牛奶節將於本月9日在德元埤荷蘭村登場，圖為曾在國外多次摘下金獎的甜玉軒果醬，也是出自柳營。記者謝進盛／攝影

紀念館 綠色隧道 酪農

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