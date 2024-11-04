台南蚵棚吹壞 竹子、浮具塞滿海岸

康芮颱風造成台南市安南、安平、南區沿海超過5800個蚵棚全軍覆沒，蚵農損失慘重，海岸線也滿目瘡痍，布滿蚵棚被打散的數萬根竹子與數萬個塑膠發泡材質浮具。農業局表示，待蚵農回收還可使用的竹子、浮具，再發包清除。

南市環保局長許仁澤說，除了農業局清理蚵棚外，另高雄港務公司、台江國家公園管理處、水利署第五、第六分署也會分別就災後轄區海岸線廢棄物進行清理，讓海岸線早日恢復美麗面貌。

每年7月牡蠣養殖季結束，南市農業局會發包給業者清理海岸蚵棚，今年10月蚵棚才被清完，新的養殖季剛開始又因颱風造成蚵棚受損散裂，浮具、竹子漂到海岸線及沙灘，讓美麗海灘變色，影響觀光也破壞環境。

安平區漁光里長林寧峰說，漁光島在颱風後，整個沙灘都是竹子、浮具，慘不忍睹，因屬港務公司管轄，每年都以開口契約方式委託廠商清理，上周五廠商就進行處理，希望能趕快清理好。

農業局漁港及近海管理所長張順得說，放養季才剛開始，蚵棚還是新的，有部分竹子沒受損仍可使用，也有許多浮具還沒壞掉，蚵農正在回收處理中；會等蚵農處理後到現場勘查，了解必須清理的數量後再簽請經費，發包處理廢棄蚵棚及竹子。

由於安南到南區間沿海近6千個放養蚵棚全數遭吹毀，估計蚵農平均損失上百萬元，正由市府及立委林俊憲、陳亭妃等人協力向中央爭取災害補助。

黃姓蚵農說，養殖牡蠣數十年來，首次在放養季遇到強烈颱風，由於蚵棚全被吹壞，須重新製作蚵棚，然後拖到海域放養，收成也將延後，除災害損失增加更多成本，收入也受影響，「這次貸款100多萬元放養牡蠣，全都沒了」，希望中央能給補助，讓他們度過難關。