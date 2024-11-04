阿里山小火車結合媽祖文化 林鐵心香百里特檜車啟航

緊鄰阿里山林業鐵路北門站的嘉市天后宮與林鐵合作，將每周末由嘉義站開往北門站的列車改為「心香百里特檜車」，盼旅客感受宗教文化魅力；另，屏東縣府與台鐵合作噹噹一族彩繪列車，行駛西部幹線持續至明年2月。

心香百里特檜車以大面積的花窗懸掛於車外，包含「喜慶紅」與「神慶黃」紅黃跳色，讓火車表現熱鬧喜慶的視覺風格，更具有徒步進香行進不止的流動意象；車廂內部窗戶邊以魔術氈黏貼屬於媽祖娘娘和千里眼、順風耳的打卡小物，座椅上有紅黃2色抱枕，並有八仙彩、涼傘、日月扇3個主題元素陳列，而在車廂門的玻璃，有玉三媽側面剪影，默默守護來往旅客遊人一切平安。

林業署林鐵及文資處副處長周恆凱、嘉市民政處長林家緯、總統府資政張博雅、天后宮董事長王文良等人參與啟航儀式；林家緯說，天后宮發揮設計力，將每年重點活動「行百里心香路」徒步進香形象融入列車，讓搭車旅客都可感受到玉三媽祝福。

噹噹一族彩繪列車上路

另，屏東鐵道文化觀光祭前天登場，其中屏縣府與台鐵合作噹噹一族彩繪列車，以西勢、南州、林邊、佳冬4個車站的裝置藝術為圖案彩繪，包括西勢站的紅龜粿、佳冬站的粄條、林邊站的蓮霧、南州站的好米配好菜，希望可以藉列車行駛推廣屏東的觀光及美食。台鐵表示，噹噹一族彩繪列車持續行駛至明年2月10日。