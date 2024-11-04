星期評論／政策、法規須一致 化解騎樓之亂

台南市政府10多年前起在騎樓畫上綠色整齊線，保障行人也兼容其他用途，但此種綠線並非法定標線，停機車即便未超線仍會挨罰，民眾混淆無所適從，凸顯政策與法規間亟需一致規範，否則市區騎樓依舊亂象頻傳，何以讓人期待台南能擺脫行人地獄？

賴清德總統擔任台南市長時期推出的騎樓暢通計畫，協調在寬度3公尺的騎樓，須保留1.5公尺供行人通行，接著畫上綠色整齊線界定範圍，相關局處曾協調綠線以外若停機車沒妨礙行人就不強制取締，未來目標朝騎樓完全淨空邁進。

然而，迄今出現綠色整齊線區域機車停放「超線」亂象，阻礙到行人，或者即便有畫綠線之處，部分不認同騎樓停機車的人士一再檢舉，警方只能出動開單，引發了大量民怨，也讓友善騎樓美意打折扣。

依法而論，綠色整齊線僅是市府的計畫，回歸道路交通管理處罰條例，騎樓原則上全面禁止停放車輛，警方不必勸導就可舉發違停，所以目前執法現場，綠色整齊線被當作判斷機車、放置物品等是否妨礙通行的依據；騎樓若要合法停放機慢車，須繪設白線區域。

近期不少民眾質疑為何沿著綠線停放的機車仍遭取締，更批判「賴清德規定，黃偉哲不認」的政策不延續，關鍵爭議在於，多數人難以辨別綠色的整齊線、與道交條例所規定白色的停車格線兩者效力差別；台南市府為此上月又跨單位協調，先採取「公告」已畫綠色整齊線的騎樓，停放機車沒妨礙通行，警方就以勸導代替開單。

行人通行、機車停放、店家做生意都並存於騎樓使用需求，但是市府所研擬的騎樓管理自治條例還在草案階段，綠色整齊線卻見於多個鬧區路段騎樓，再不讓民眾有明確依循，執法爭議只會反覆上演，一旦引爆騎樓之亂，市府施政將失信於民。